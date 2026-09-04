Por Kenyi Peña Andrade

A lo largo del mundo existen grandes proyectos de infraestructura que destacan tanto por sus dimensiones como por los recursos tecnológicos empleados para hacerlos realidad. En América Latina, una de estas obras adquirió especial relevancia tras comenzar sus operaciones en 2016, debido a su enorme capacidad y al impacto que representa dentro del sector energético de la región. La construcción de esta imponente central contó además con respaldo internacional. China tuvo una participación determinante mediante el financiamiento destinado al desarrollo del proyecto, que con el paso de los años se consolidó como una de las principales instalaciones hidroeléctricas de Latinoamérica.