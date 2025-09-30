Durante los últimos tiempos, en Lima y Callao la delincuencia y criminalidad no dan tregua a la población, que vive atemorizada ante algún daño contra sus viviendas o integridad física. Entre los más perjudicados se encuentran los choferes de transporte público, quienes están a merced de los extorsionadores y pagan cupos diariamente para poder trabajar con tranquilidad. Sin embargo, en algunos casos estos suelen ser atacados a balazos por los criminales y causarles la muerte, lo que también pone en peligro a los pasajeros. Ante ello, una investigación periodística ha revelado los asientos que representan mayor peligros para la ciudadanía en los buses. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ ASIENTOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO REPRESENTAN MAYOR PELIGRO DEBIDO A LA INSEGURIDAD CIUDADANA?

En medio de un aumento de la inseguridad ciudadana, según la Policía Nacional del Perú, un total de 65 choferes de empresas de transporte han sido asesinados solo entre enero y julio del 2025. En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, sostuvo que el Gobierno de Dina Boluarte no ha logrado garantizar condiciones de seguridad que permitan a las empresas de transporte operar con protección para sus trabajadores. Esto ha generado que, tanto empleados como pasajeros, vivan en constante amenaza.

Precisamente, un estudio llevado a cabo por ‘Punto final’ reveló patrones preocupantes durante ataques perpetrados a los buses de transporte público este 2025. Según el programa de Latina, el 40 % de los disparos se concentra en el parabrisas delantero y el 35 % en los laterales, principalmente en la zona cercana a la cabina del conductor. En contraste, solo el 15 % alcanza la parte posterior. Esto evidencia que las primeras filas detrás del chofer, así como el asiento del copiloto, se han convertido en los lugares más peligrosos para viajar en un bus en Lima y Callao.

¿CÓMO CONVERTIR UN CELULAR VIEJO EN UNA CÁMARA DE SEGURIDAD?

A través de la plataforma especializada ‘Computer Hoy’, se conoció que un celular viejo, sin importar la marca, puede ser de gran utilidad para muchas viviendas, siempre que cuente con una buena batería que dure muchas horas, conexión a internet y un trípode o rack. Al cumplir con estos requisitos indispensables, será necesario que se descargue la aplicación Alfred (disponible en Play Store y App Store), que permitirá detectar movimientos, grabar los videos en la nube y ofrecer audio bidireccional. De hecho, para aprovechar su funcionalidad se deberá contar con el aplicativo, tanto en el móvil usado como en el nuevo, a fin de realizar el respectivo monitoreo.

De esta manera, la configuración de Alfred resulta simple: en el dispositivo antiguo, la aplicación solicita definir el uso que se le dará, ya sea para cuidar a un bebé, vigilar una vivienda o negocio, o monitorear a un adulto mayor o una mascota. Una vez realizada la elección, la cámara principal se activa automáticamente. Tras ello, se deberá configurar el app en el móvil nuevo, es decir, seleccionar la opción ‘Reproductor’ en lugar de Cámara, así como disfrutar de otras funcionalidades. Es importante tener en cuenta que ambos dispositivos deben estar vinculados a la misma cuenta de Google, lo que implica haber iniciado sesión con el correo electrónico de Gmail en cada uno de ellos.