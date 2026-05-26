Por Kenyi Peña Andrade

Bajo la idea de romper con lo ya conocido, Panini presentó en Perú el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una edición que promete marcar un antes y un después entre los aficionados y coleccionistas del fútbol. El lanzamiento oficial se realizó el pasado 5 de mayo de 2026 y rápidamente generó expectativa por las dimensiones inéditas de esta nueva colección. La publicación llega acompañada de importantes cambios respecto a ediciones anteriores, tanto en cantidad de contenido como en nivel de dificultad para completarlo. Con más selecciones participantes y un formato mundialista ampliado, el álbum de Qatar 2022 quedó atrás frente a una versión mucho más extensa, considerada por muchos como la más exigente y costosa que haya llegado al mercado peruano. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta anuncio que genera expectativas entre miles de compatriotas que son fanáticos del fútbol.