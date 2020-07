El miércoles 1 de julio comenzó a regir la extensión del estado de emergencia debido al avance del coronavirus (Covid-19) en el país.

La medida, que estará vigente durante todo el mes, contempla una serie de disposiciones como un nuevo horario del toque de queda y una cuarentena focalizada para siete regiones y grupos de personas consideradas vulnerables.

Asimismo, el 1 de julio también se inicia la Fase 3 de reactivación económica, que dispone el reinicio gradual de actividades en diferentes sectores económicos, como el de Energía, Minas y Agricultura, entre otros.

¿En qué regiones del país todavía es obligatoria la cuarentena?

Según dispuso el Gobierno, la cuarentena focalizada se mantendrá en las regiones de Áncash, Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, Madre de Dios y San Martín, donde las personas solo podrán salir de sus casas para acceder a bienes y servicios esenciales, así como para realizar las actividades económicas permitidas.

En el resto de las regiones, entre ellas Lima y Callao, se dio por levantado el aislamiento social obligatorio, aunque los ciudadanos deberán acatar medidas de bioseguridad cuando se desplacen por la vía pública, en el marco de la ‘nueva convivencia’.

Usar mascarilla de forma obligatoria, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, y mantener un distanciamiento social no menor de un metro, son las principales reglas que la ciudadanía debe cumplir para evitar contagiarse de Covid-19.

¿En qué horario regirá el toque de queda?

El aislamiento social obligatorio (toque de queda) sufrió una modificación horaria en el marco de la ampliación del estado de emergencia.

Desde el 1 de julio, la restricción en todo el país será desde las 10 pm hasta las 4 am del día siguiente; con excepción de las regiones Áncash, Arequipa, Ica, Huánuco, Junín, Madre de Dios y San Martín, en las que el toque de queda será de 8 pm a 4 am.

¿Y los domingos?

Según decidió el Ejecutivo, los domingos ya no serán días de aislamiento social obligatorio (no salir en todo el día), pero el toque de queda se mantendrá en el nuevo horario establecido, de 10 pm a 4 am del día siguiente.

Sin embargo, en las regiones que acatan la cuarentena focalizada, el aislamiento social regirá durante todo ese día; es decir, ningún ciudadano deberá salir de su domicilio bajo riesgo de ser detenido por la Policía o las Fuerzas Armadas.

