Por Redacción EC

Este sábado 27 de junio se llevará a cabo la Marcha del Orgullo 2026 en Lima y otras partes del país, con el objetivo de defender los derechos de la comunidad LGBTI, los cuales en algunas ocasiones pueden verse vulnerados por actos de discriminación o por contextos sociales marcados por posturas aún conservadoras. De hecho, el colectivo de la marcha oficializó la concentración y el recorrido que reunirá a miles de personas de todas las identidades para celebrar la diversidad y promover la igualdad de facultades. Sin embargo, en medio de esta colorida celebración, la Municipalidad de Lima anunció cierres temporales y desvíos vehiculares en el Centro de Lima, mientras avance la movilización. Por ello, el Metropolitano, así como los corredores Morado y Azul, presentarán algunas modificaciones en sus rutas habituales, por lo que es importante tomarlo en cuenta para evitar inconvenientes. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.