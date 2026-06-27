Este sábado 27 de junio se llevará a cabo la Marcha del Orgullo 2026 en Lima y otras partes del país, con el objetivo de defender los derechos de la comunidad LGBTI, los cuales en algunas ocasiones pueden verse vulnerados por actos de discriminación o por contextos sociales marcados por posturas aún conservadoras. De hecho, el colectivo de la marcha oficializó la concentración y el recorrido que reunirá a miles de personas de todas las identidades para celebrar la diversidad y promover la igualdad de facultades. Sin embargo, en medio de esta colorida celebración, la Municipalidad de Lima anunció cierres temporales y desvíos vehiculares en el Centro de Lima, mientras avance la movilización. Por ello, el Metropolitano, así como los corredores Morado y Azul, presentarán algunas modificaciones en sus rutas habituales, por lo que es importante tomarlo en cuenta para evitar inconvenientes. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS DESVÍOS DEL METROPOLITANO, CORREDOR MORADO Y AZUL POR LA MARCHA DEL ORGULLO 2026?

La Marcha del Orgullo LGBTI+ 2026 se lleva acabo este sábado 27 de junio tanto en la capital como en otras partes del país. Inicialmente, la concentración se realizó en la avenida de la Peruanidad, en el Campo de Marte, en Jesús María, tras recibir la autorización de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ante esta importante situación, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el transporte público modificará sus rutas por el desarrollo de la marcha, afectando al Metropolitano, el Corredor Azul y el Corredor Morado en el Centro de Lima. A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, las modificaciones en las rutas de estos buses:

Metropolitano : Los servicios Expresos 2, 3 y 5, y el Regular B del Metropolitano desviarán su recorrido por las avenidas Lampa y Emancipación, sin paradas, mientras que las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España permanecerán cerradas temporalmente.

: Los servicios Expresos 2, 3 y 5, y el Regular B del Metropolitano desviarán su recorrido por las avenidas Lampa y Emancipación, sin paradas, mientras que las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España permanecerán cerradas temporalmente. Corredor Morado : La ruta 404 realizará desvíos por la avenida Miguel Grau, el Paseo de la República, Alejandro Tirado y Cuba, para luego incorporarse a la avenida Brasil con dirección a Magdalena. En sentido hacia San Juan de Lurigancho, el recorrido será desviado por Mariscal Luzuriaga, el jirón Huiracocha, la avenida Cuba, Alejandro Tirado, el Paseo de la República y Miguel Grau.

: La ruta 404 realizará desvíos por la avenida Miguel Grau, el Paseo de la República, Alejandro Tirado y Cuba, para luego incorporarse a la avenida Brasil con dirección a Magdalena. En sentido hacia San Juan de Lurigancho, el recorrido será desviado por Mariscal Luzuriaga, el jirón Huiracocha, la avenida Cuba, Alejandro Tirado, el Paseo de la República y Miguel Grau. Corredor Azul: Estos buses desviarán sus rutas de ida hacia Barranco y Miraflores, y de regreso al Rímac, para evitar el recorrido de la marcha, garantizando la seguridad de los asistentes y usuarios.

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Conoce los recorridos alternos habilitados durante la Marcha LGBTI+ y organiza tu viaje con anticipación. Así podrás llegar a tu destino de manera más ágil y planificada.#MarchaDelOrgullo2026 pic.twitter.com/WNsDeg6gTT — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) June 27, 2026

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL SIGNIFICADO LGBTQ+?

LGBTQ es un acrónimo que significa Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero y Queer. El término a veces se extiende incluso a LGBTQIA, para incluir grupos Intersexuales y Asexuales. Mientras que Queer es un término genérico para personas no heterosexuales; intersexual se refiere a aquellos cuyo sexo no está claramente definido debido a diferencias genéticas o biológicas; y asexual describe a aquellos que no experimentan atracción sexual, asegura CNN.