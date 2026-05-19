Bajo esa idea, Panini presentó en Perú el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una edición que promete marcar un antes y un después entre los aficionados y coleccionistas del fútbol. El lanzamiento oficial se realizó el pasado 5 de mayo de 2026 y rápidamente generó expectativa por las dimensiones inéditas de esta nueva colección. La publicación llega acompañada de importantes cambios respecto a ediciones anteriores, tanto en cantidad de contenido como en nivel de dificultad para completarlo. Con más selecciones participantes y un formato mundialista ampliado, el álbum de Qatar 2022 quedó atrás frente a una versión mucho más extensa, considerada por muchos como la más exigente y costosa que haya llegado al mercado peruano. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta anuncio que genera expectativas entre miles de compatriotas que son fanáticos del fútbol.

¿Cuánto cuesta el álbum Panini del Mundial 2026 antes que se agote y cuánto cuesta?

Sobre con 7 figuritas: S/ 4,20

S/ 4,20 Álbum tapa blanda: S/ 9,90

S/ 9,90 Álbum tapa dura (colección): S/ 49,90

S/ 49,90 Álbum tapa dura Gold: S/ 99,90

S/ 99,90 Paquetón (caja con 104 sobres): S/ 420,00

Qué más debes sobre el álbum Panini del Mundial 2026

La edición clásica de tapa blanda aparece como la alternativa más económica y accesible para los aficionados que buscan iniciar la colección sin realizar un gasto elevado. En contraste, el álbum tapa dura Gold se presenta como una de las principales novedades de esta campaña en Perú: una versión exclusiva y de circulación limitada dirigida a coleccionistas más especializados, que por primera vez llega oficialmente al mercado nacional.

Por otro lado, el paquetón con 104 sobres se posiciona como una de las opciones más atractivas para quienes desean avanzar con mayor rapidez en el llenado del álbum.

Dónde comprar al álbum Panini del Mundial 2026

La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó en Perú con la llegada oficial del álbum Panini, que desde hace varios días se encuentra disponible en distintos puntos de venta del país. Los fanáticos y coleccionistas ya pueden adquirir tanto el álbum como los sobres en una amplia red de establecimientos autorizados.

Entre los locales habilitados para la venta figuran cadenas como Tai Loy, Tambo, Saga Falabella, Ripley y plazaVea. A ellos se suman supermercados, estaciones de servicio y quioscos distribuidos en diferentes ciudades.

¿Cuáles son los grupos del Mundial 2026?

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega

Francia, Senegal, Irak y Noruega Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Argentina, Argelia, Austria y Jordania Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia

Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá