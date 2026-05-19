Por Kenyi Peña Andrade

Bajo esa idea, Panini presentó en Perú el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una edición que promete marcar un antes y un después entre los aficionados y coleccionistas del fútbol. El lanzamiento oficial se realizó el pasado 5 de mayo de 2026 y rápidamente generó expectativa por las dimensiones inéditas de esta nueva colección. La publicación llega acompañada de importantes cambios respecto a ediciones anteriores, tanto en cantidad de contenido como en nivel de dificultad para completarlo. Con más selecciones participantes y un formato mundialista ampliado, el álbum de Qatar 2022 quedó atrás frente a una versión mucho más extensa, considerada por muchos como la más exigente y costosa que haya llegado al mercado peruano. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta anuncio que genera expectativas entre miles de compatriotas que son fanáticos del fútbol.