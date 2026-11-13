El pontífice descansará dos noches en la Casa Episcopal de Chiclayo, inmueble que conserva fotografías, recuerdos personales y objetos religiosos de su trayectoria pastoral en el Perú. (Fuente: Conferencia Episcopal Peruana)
El pontífice descansará dos noches en la Casa Episcopal de Chiclayo, inmueble que conserva fotografías, recuerdos personales y objetos religiosos de su trayectoria pastoral en el Perú. (Fuente: Conferencia Episcopal Peruana)
Por Redacción EC

El regreso del papa León XIV a Chiclayo tiene un significado que va más allá de las celebraciones religiosas y los encuentros multitudinarios. Durante su visita pastoral a Lambayeque, el pontífice se alojará en una residencia que conoce muy bien: la Casa Episcopal, inmueble donde vivió durante ocho años y cinco meses cuando estuvo al frente de la diócesis chiclayana. La elección de este lugar representa un reencuentro con una etapa importante de su vida, marcada por el trabajo con las comunidades, las actividades pastorales y el vínculo que construyó con miles de familias peruanas.

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