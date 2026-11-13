El regreso del papa León XIV a Chiclayo tiene un significado que va más allá de las celebraciones religiosas y los encuentros multitudinarios. Durante su visita pastoral a Lambayeque, el pontífice se alojará en una residencia que conoce muy bien: la Casa Episcopal, inmueble donde vivió durante ocho años y cinco meses cuando estuvo al frente de la diócesis chiclayana. La elección de este lugar representa un reencuentro con una etapa importante de su vida, marcada por el trabajo con las comunidades, las actividades pastorales y el vínculo que construyó con miles de familias peruanas.

¿Dónde dormirá el papa León XIV durante su visita a Chiclayo?

El papa León XIV se hospedará en la Casa Episcopal de Chiclayo, una residencia perteneciente a la infraestructura de la diócesis y ubicada en el centro de la ciudad. El inmueble volverá a recibir a Robert Prevost, nombre de nacimiento del pontífice, durante su permanencia en Lambayeque.

Según la información difundida por Infobae, el santo padre permanecerá en esta residencia durante las noches del viernes 13 y sábado 14 de noviembre. De esta manera, regresará al espacio donde desarrolló buena parte de su labor como obispo antes de asumir nuevas responsabilidades dentro de la Iglesia católica.

¿Dónde está ubicada la Casa Episcopal de Chiclayo?

La residencia se encuentra en la cuadra ocho de la calle Elías Aguirre, en pleno centro de Chiclayo. Se trata de un inmueble vinculado directamente con la historia religiosa de la ciudad y con la trayectoria de Prevost en el norte peruano.

El actual pontífice vivió en esta casa desde septiembre de 2015 hasta enero de 2023. Durante ese periodo estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo, acompañando a las comunidades religiosas y participando en diferentes actividades pastorales. Su retorno al inmueble tiene un componente especial porque no se trata de un alojamiento elegido por comodidad, sino de un lugar que formó parte de su vida cotidiana durante varios años.

Su alojamiento será la Casa Episcopal, situada en la calle Elías Aguirre; se trata de un inmueble distinto al templo mostrado. (Captura Facebook: Noticias Trujillo)

¿Qué recuerdos del papa León XIV conserva la residencia?

La Casa Episcopal no solamente funciona como una residencia religiosa, sino que también conserva diversos objetos y recuerdos relacionados con la historia personal de Robert Prevost. Entre ellos destacan fotografías de su infancia, imágenes de sus padres y hermanos, además de registros de diferentes etapas de su formación y trayectoria dentro de la Iglesia.

También se exhiben elementos utilizados por el pontífice durante su servicio religioso, como solideos y mitras correspondientes a distintos momentos de su carrera eclesiástica. Estos objetos permiten apreciar la evolución de su camino pastoral, desde sus responsabilidades como obispo hasta su nombramiento como cardenal y posterior elección como papa.

Los objetos que muestran el vínculo del pontífice con el Perú

Entre los recuerdos más significativos que conserva la residencia figuran tres solideos: uno utilizado durante su etapa como obispo de Chiclayo, otro correspondiente a su nombramiento como cardenal y un tercero que envió a la diócesis después de convertirse en papa. La colección también incluye mitras de diferentes colores litúrgicos, utilizadas en ceremonias y celebraciones religiosas.

Otro detalle importante es la presencia de documentos vinculados con su relación con el Perú. Entre ellos se encuentran registros de su reconocimiento como ciudadano peruano, su nombramiento como administrador apostólico y su Documento Nacional de Identidad. Estos elementos reflejan la estrecha relación que mantiene con el país y, especialmente, con la región Lambayeque.

¿Qué actividades cumplirá el papa León XIV en Chiclayo?

La agenda del pontífice en Lambayeque contempla celebraciones religiosas, encuentros con representantes de la Iglesia y actividades con la comunidad universitaria. Este viernes 13 de noviembre, después de arribar a Chiclayo desde Lima, presidirá una misa multitudinaria a las 10:30 a. m. en la explanada de las Pampas de Pimentel.

Por la tarde, visitará de manera privada la capilla San Óscar A. Romero y participará en reuniones con religiosos, sacerdotes y representantes universitarios. El sábado 14 continuará con actividades en la Catedral de Santa María, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña. Después de estas jornadas, el pontífice dejará la residencia que marcó una etapa importante de su historia personal y pastoral en el Perú.