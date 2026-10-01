El agua constituye uno de los recursos naturales más valiosos para la humanidad, debido a su papel fundamental tanto en el consumo diario como en numerosas actividades económicas y productivas. En un contexto marcado por los efectos cada vez más visibles del cambio climático, la disponibilidad de este recurso ha adquirido especial relevancia para distintos países. En Sudamérica existe una enorme fuente hídrica ubicada bajo la superficie terrestre que se extiende por el territorio de cuatro naciones y representa una importante reserva de agua dulce. Su presencia resulta clave para el desarrollo de la agricultura, el abastecimiento de las poblaciones y el equilibrio de diversos ecosistemas. A continuación, te contamos cuáles son los países que forman parte de esta importante reserva subterránea y por qué tiene tanta relevancia.

¿QUÉ PAÍSES DE AMÉRICA LATINA TIENEN LA MAYOR RESERVA DE AGUA EN EL MUNDO?

Según una investigación de Geophysical Research Letters, la tercera reserva de agua subterránea más grande del mundo es el Acuífero Guaraní que se encuentra ubicado en la región centro-oeste de Sudamérica y compartido por cuatro países: Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Este gran recurso hídrico cuenta con una superficie de 1.194.000 kilómetros cuadrados, una profundidad que excede los 1.500 metros y abarca 30.000 kilómetros cúbicos de agua.

Asimismo, el Acuífero Guaraní garantiza el acceso al agua potable para millones de ciudadanos, así como es muy importante para la agricultura, la industria y la conservación de ecosistemas en la zona. Dicha reservas de agua dulce pasa por la provincia de Santa Fe, en Argentina, hasta Brasilia, capital de Brasil y en la mitad oriental de Paraguay y la mitad occidental de Uruguay. Es importante mencionar que esta reserva es superado por los glaciares y el acuífero de Ogallala, situado en Norteamérica.

¿CUÁL SERÁ LA MONEDA MÁS ESTABLE DE LATINOAMÉRICA?

A través del informe FX Insights, publicado por BBVA, se proyecta que la moneda más estable de América Latina será el peso mexicano en 2026, debido a una serie de elementos importantes, como la estabilidad del tipo de cambio (MXN$19,56 y MXN$19,77 por dólar); una tasa de interés real que continúa siendo atractiva para el capital extranjero; bajos niveles de volatilidad; una política monetaria sólida y coherente, y el respaldo institucional del Banco de México.

En cuanto al sol peruano, el análisis destaca la autonomía del BCR, el reducido nivel de endeudamiento y una política fiscal prudente. Por otro lado, los países que verán devaluada su moneda el próximo año será Argentina, Brasil y Chile, que podría ser a causa de la incertidumbre electoral, desorden fiscal, entre otros factores.