Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV recorrió por ciudades como, Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde transmitió un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. En ese contexto, debido a su relevancia como máximo representante de la Iglesia católica, muchos se han preguntado por el destino que eligió su predecesor, el papa Francisco, antes de fallecer. El pontífice expresó su deseo de ser enterrado en un lugar poco habitual en Italia, donde actualmente descansan sus restos y que fue visitado recientemente por el actual pontífice Robert Prevost. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE ESTÁN ENTERRADOS LOS RESTOS DEL PAPA FRANCISCO EN ITALIA?

Si bien es cierto, la mayoría de los pontífices a lo largo de décadas fueron sepultados en las Grutas Vaticanas, el querido papa Francisco solicitó en su testamento un funeral sencillo y humilde, y eligió como lugar de descanso la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. Pues, esta decisión estuvo motivada por su profunda devoción a la Virgen Salus Populi Romani, cuya imagen visitaba antes y después de cada viaje apostólico por el mundo.

Asimismo, Francisco rompió con más de un siglo de tradición al elegir ser enterrado fuera de la Basílica de San Pedro, en concordancia con su deseo de tener un funeral modesto y mantener la humildad que caracterizó su pontificado. Es importante mencionar que, el último pontífice que tomó una decisión similar fue el papa León XIII, quien fue enterrado en 1903 en la Basílica de San Juan de Letrán, sede episcopal del obispo de Roma, conforme comparte National Geographic.

LAS FRASES DEL PAPA LEÓN XIV QUE CONMOVIERON A LA POBLACIÓN DE CHICLAYO, SANTA CRUZ Y ZAÑA

Durante el tercer y cuarto día de su visita apostólica al Perú, el papa León XIV recorrió las localidades de Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, lugares vinculados a su historia personal, formación pastoral y vocación religiosa. En su estadía, el máximo representante de la Iglesia católica participó en diversas actividades, entre ellas, la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo y un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, con motivo de la clausura del Año Jubilar, junto a miles de feligreses. En ese contexto, te presentamos, compartido por Andina, las principales frases que dejó el santo padre durante su recorrido:

“Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones en particular por mi salud que en estos momentos se prueba, que con ayuda de Dios estoy superando”.

“Debe ser una exigencia de la labor misionera de los católicos escuchar la realidad social y cultural, defender la dignidad humana y acompañar a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

“Un progreso que sea indiferente a la justicia y a la dignidad de los trabajadores, se convierte, de hecho, en un mecanismo de opresión y de descarte”.

“Queridos hermanos y hermanas, ¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes".

“Gracias pueblos de Zaña por recibirme con el gozo y la hospitalidad que los caracterizan, por tantos gestos de cariño y también por los sabrosos alimentos que con tanto esmero me han preparado”.

“A ti, madre nuestra Inmaculada, elevo hoy mi mirada y mi corazón con cariño filial. Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo”.