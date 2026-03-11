Desde hace poco más de una década, el peruano de a pie cuenta con la posibilidad, y sobre todo facilidad de encontrar variados productos en las denominadas tiendas por conveniencia o también llamadas practi-tiendas. Es así como Tambo hoy continúa liderando la escena, y de manera indiscutible dicho sector comercial a nivel nacional, ofreciendo desde snacks hasta bebidas ideales para la organización de eventos, mediante una importante cantidad de locales que desde inicios del 2026 figura ampliada buscando reforzar posicionamiento y expansión. A continuación, pasamos a compartirte sus nuevas direcciones, y lo que revela el Grupo Lindcorp acerca del incremento de establecimientos aperturados también a lo largo y ancho de Lima y Callao.

¿DÓNDE QUEDAN UBICADAS LAS NUEVAS TIENDAS TAMBO INAUGURADAS EN PERÚ?

La creación de las denominadas tiendas de conveniencia, sin dudas hoy representa un gran alivio para millones de peruanos que buscan saciar el hambre de manera inmediata, por ejemplo, y es ahí donde de manera indiscutible los locales de Tambo terminan llamando la atención a nivel nacional.

De acuerdo a lo compartido mediante redes sociales, dicha cadena perteneciente al Grupo Lindcorp, anuncia la apertura de hasta 14 nuevos establecimientos que buscan reforzar tanto posicionamiento como expansión de marca, y de esa forma consolidar liderazgo en 2026 alcanzando los 800 inauguradas.

Los reportes revelan que hacia el mes de febrero, las tiendas Tambo operando a nivel nacional, superan los 770 locales aperturados, siendo Lima y Callao ahora las regiones donde se vienen incrementando producto de estrategia cuyo plan de acción satisface demanda, y puedes encontrarlos visitando las siguientes direcciones:

Lima Metropolitana

- La Victoria

Av. Javier Prado Este 1509 / Av. José Gálvez 805

- Miraflores

Av. Larco 815 / Av. Petit Thouars 4582

- Santiago de Surco

Av. Montegrande 186, Urb. Chacarilla del Estanque

- San Juan de Miraflores

Av. Los Héroes 844, Urb. San Juan

- Cercado de Lima

Plaza Colonial 3145

- Independencia

Av. Antisuyo 461, Tahuantinsuyo

- Comas

Av. Túpac Amaru 7335

- Santa Anita

Av. Los Chancas 200, Coop. Los Chancas de Andahuaylas

- San Martín de Porres

Mz. G-1 Lt. 7, Urb. El Rosario del Norte

- Villa María del Triunfo

Av. Lima 1795

- Ate

Av. José Carlos Mariátegui 1606

Callao

Av. Perú Mz. E 14-A Lote 05, AAHH. Bocanegra, Sector 4

Cabe resaltar tal y como logra evidenciarse mediante redes sociales, que Lima y Callao conforman las regiones donde el Grupo Lindcorp ha convenido inaugurar sus tiendas Tambo durante el mes de febrero 2026, centrándose así en barrios residenciales y zonas de alto tránsito peatonal, según lo reporta Perú Retail, y siendo solamente Trujillo ubicado fuera de la capital, la ciudad donde durante los primeros 3 meses, solo se registró una apertura de local.

LOS DUEÑOS DE TAMBO Y SU HISTORIA DE ÉXITO LANZANDO PRACTI-TIENDAS

Hoy el sector retail a nivel nacional representa un gran estímulo para millones de personas, y en Tambo tiene a la exitosa cadena de practi-tiendas que opera bajo la supervisión de reconocido grupo empresarial desde inicios de abril de 2015 cuando abrió sus puertas por primera vez.

Comas fue el distrito donde empezaría a forjarse la historia de la afamada tienda por conveniencia que en la actualidad encuentras en cada rincón del Perú, puntos estratégicos, entre otros espacios comercialmente activos donde Lindley puso la mira mediante Lindcorp para posicionarse como una marca dedicada y comprometida con el crecimiento y desarrollo corporativo.

Los descendientes de José Robinson Lindley y Martha Stoppanie, quienes por cierto crearon la popular Inca Kola, conformaron tiempo después el grupo empresarial hoy cargo de no solamente casi 800 practi-tiendas Tambo a nivel nacional, sino también la supervisión de hasta 3 marcas adicionales vinculadas al sector retail, estético e inmobiliario.

En la actualidad, dicha tienda por conveniencia figura expandida en todo rincón del Perú, habiendo Lindcorp alcanzado los 700 locales inaugurados en noviembre 2025, y esperando llegar a cifra que representaría todo un hito para la marca.