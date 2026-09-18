La Línea 1 del Metro de Lima se ha convertido en uno de los principales sistemas de transporte público de la capital. Sus 26 estaciones y 34 kilómetros de vía férrea permiten conectar 11 distritos, desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, movilizando a miles de pasajeros todos los días. En ese contexto, en el marco de la llegada de la primavera 2026 en el Perú, el tren de Lima implementó una importante innovación al contar con trenes personalizados inspirados en Hello Kitty, tanto en sus exteriores como en sus interiores. Sin embargo, la buena noticia para los fanáticos de este popular personaje de ficción no termina ahí, ya que también se pondrán a disposición 50 000 tarjetas de viaje coleccionables para los usuarios que utilizan el servicio para trasladarse como, por ejemplo, a sus centros de trabajo, estudios u otros destinos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

LÍNEA 1 DEL METRO PRESENTA SUS TRENES CON TEMÁTICA DE HELLO KITTY Y TARJETAS COLECCIONABLES PARA SUS USUARIOS

A través de plataformas oficiales, se conoció que la Línea 1 del Metro de Lima incorporó seis trenes con la temática inspirada en Hello Kitty and Friends denominada “El Tren de la Amistad”, tanto en sus exteriores como interiores, con motivo del mes de la amistad y la llegada de la primavera en el país. De acuerdo con las imágenes presentadas, estos vehículos cuentan con ilustraciones de los personajes de Sanrio como, por ejemplo, Hello Kitty, My Melody, Pompompurin y Kuromi, permitiendo que los pasajeros disfruten de una gran experiencia mientras llegan a su destino.

Asimismo, la propuesta, impulsada por representantes de Sanrio y The Business Hub Group, contempla la entrega de 50 000 tarjetas de viaje para que los usuarios puedan coleccionar diseños de los personajes de la marca japonesa. Así, se prevé que este plástico podría encontrarse en todas las estaciones de la Línea 1, las cuales abarca desde San Juan de Lurigancho hasta Villa El Salvador. Sin embargo, ante la consulta de un internauta sobre la disponibilidad de la tarjeta temática, el servicio de trenes informó que aún no se ha definido una fecha ni un lugar para su entrega. Por ello, instó a que se mantengan informados a través de sus canales oficiales.

¿CUÁNDO INICIA LA PRIMAVERA 2026 EN PERÚ?

En el marco del inicio de la primavera, que comenzará oficialmente este martes 22 de septiembre a las 7:05 p. m. y se prolongará por tres meses, el especialista en meteorología del Senamhi, Matt Nieto, informó, en entrevista con Canal N, que el Perú experimentará una primavera cálida, con un incremento progresivo de las temperaturas durante los próximos meses. De hecho, según el experto, las lluvias de mayor intensidad comenzarían a registrarse recién a finales de noviembre hacia adelante, debido a la presencia del Fenómeno El Niño frente a las costas del país.

Asimismo, Matt señaló que las temperaturas aumentarán de manera progresiva conforme se aproxime el verano con temperaturas de hasta 38 °C en el norte del país. “Tendríamos una primavera cálida. Ya hemos venido con un invierno cálido, atenuado, así que estas condiciones se van a mantener en los próximos meses, principalmente térmico, pero ya finalizando la primavera, principalmente el mes de noviembre y en adelante, las lluvias. Hacia el verano las temperaturas se van a incrementar... no solamente de forma puntual como se está observando ahora, sino de manera sostenida”, explicó el especialista.