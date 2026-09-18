Por Redacción EC

La Línea 1 del Metro de Lima se ha convertido en uno de los principales sistemas de transporte público de la capital. Sus 26 estaciones y 34 kilómetros de vía férrea permiten conectar 11 distritos, desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, movilizando a miles de pasajeros todos los días. En ese contexto, en el marco de la llegada de la primavera 2026 en el Perú, el tren de Lima implementó una importante innovación al contar con trenes personalizados inspirados en Hello Kitty, tanto en sus exteriores como en sus interiores. Sin embargo, la buena noticia para los fanáticos de este popular personaje de ficción no termina ahí, ya que también se pondrán a disposición 50 000 tarjetas de viaje coleccionables para los usuarios que utilizan el servicio para trasladarse como, por ejemplo, a sus centros de trabajo, estudios u otros destinos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.