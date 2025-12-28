Hoy están a punto de completarse los 365 días de 2025, y para precisamente despedir el año con alegría y esperanza, qué mejor que disfrutar de grandes eventos musicales programados y protagonizados por los artistas más reconocidos del Perú e incluso internacionales. En ese sentido, y con miras a recibir el Año Nuevo desde la noche del 31 de diciembre, te compartimos el listado de conciertos que se llevarán a cabo en tanto Lima como provincias, horarios, ubicaciones, y ticketeras habilitadas para pagos online.

LAS FIESTAS DONDE PUEDES RECIBIR BAILANDO EL AÑO NUEVO 2026 EN PERÚ

Un año más culmina como parte del siglo XXI, y millones de peruanos ya idean cómo despedirlo teniendo la tradicional opción de adquirir boletos para disfrutar de shows temáticos, conciertos al aire libre, y fiestas llenas de glamour, entre otros tipos de eventos donde la música es la principal protagonista.

En medio de cábalas, rituales y otras particularidades asociadas a la buena energía con miras a próspero 2026, el baile y la diversión aparecen como la gran alternativa conjunta que puedes considerar llevar a cabo si vives en Lima y también provincias del país.

Al respecto, hoy te compartimos información detallada sobre los conciertos, shows y eventos musicales programados por Año Nuevo, artistas invitados, temática y mucho más entorno a las fiestas que habrán entre el miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero:

CALORÉ

- Lugar: Club CAFAE Punta Negra

- Artistas: Los Bacanos / Barrio Fino / DJs toda la noche

- Servicios: Zona de barra libre y show de fuegos artificiales

- Entradas en Joinnus desde S/100

CAÑETE MUSIC FEST

- Lugar: Malecón José Olaya, Cerro Azul

- Artistas: La Charanga Habanera / DJ Urbano de Radio La Zona, DJ Dash, entre otros

- Servicios: Zona de camping, corcho libre y line-up de lujo

- Entradas en Joinnus desde 55 soles

HELLOW 2026

- Lugar: Kallpa Club, San Juan de Miraflores (Av. Pedro Miotta)

- Artistas: Brunella Torpoco / Caballito y su Sabor de Labana

- Servicios: Terraza 1 contará con DJ Lalo junto a DJs residentes, activaciones y toda la ambientación egipcia / Terraza 2 contará con los mencionados artistas en escena / Salón de after party / Zona de experiencia

- Entradas en Joinnus desde 50 soles

BIENVENIDO 2026

- Lugar: Coliseo Dibós, San Borja (Av. Angamos Este 2681)

- Artistas: Caribeños / La Bella Luz / Rodrigo Tapari / Son del Duke

- Entradas en Teleticket desde 90 soles

GRAN TONAZO DE FIN DE AÑO

- Lugar: Costa 21, San Miguel (Circuito de Playas)

- Artistas: Marisol y la Magia del Norte / Caribeños / Armonía 10 / Orquesta La Única Tropical

- Entradas en Teleticket desde 157 soles

FIESTA DE AÑO NUEVO

- Lugar: Bardock Beer Company (Urubamba, Cusco)

- Artistas: Olaya Sound System / Kimba Latin Roots / DJ Timo

- Entradas en Joinnus desde 150 soles

FIESTÓN DE AÑO NUEVO 2026

- Lugar: Círculo Militar del Perú, Jesús María (Jirón Pachacútec & Av. Cayetano Heredia)

- Artistas: Los Agentes Orquesta / Hnos. Yaipén / Yahaira Plasencia

- Entradas en Teleticket desde los S/230 sin cena

Cabe resaltar, que sumado a los 7 eventos compartidos, el Año Nuevo 2026 también puede recibirse en concierto donde estarán tanto Acarey como Donnie Yaipén y Orquesta, y Bembé (Centro de Convenciones Scencia), “Matadero Golden” de Punta Hermosa, y hasta en el “Golden Party” programado para llevarse a cabo dentro de las instalaciones de los DELFINES HOTEL & CONVENTION CENTER.

SI NO PLANEAS IR A CONCIERTOS POR AÑO NUEVO, TOMA NOTA DE ESTAS OTRAS 4 IDEAS PARA FESTEJAR LA LLEGADA DEL 2026

El romanticismo queda expuesto, y los planes junto al ser amado fluyen cuando se trata de disfrutar un instante único como es la compañía en Año Nuevo.

Los momentos en las orillas del mar, a fuego lento acampando, pero siempre a solas expresan un sentimiento de apego que se manifiesta con mayor énfasis cuando toca despedir el año que los vio juntarse por primera vez, quizá.

Toma nota de los sitios o las formas en las que te recomendamos que puedas pasar la Nochevieja con tu pareja, y continuar festejando la llegada del 2026:

VIAJE DE FIN DE AÑO SIN SALIR DEL PERÚ

Sin irte muy lejos, y con las 3 “B”, puedes encontrar la paz y el confort que requieres para pasar un momento mágico de Año Nuevo junto a tu pareja.

Entre los destinos turísticos que se sitúan en la Región Lima con beneficios climáticos, por ejemplo, se encuentran la ciudad de Huacho, Lunahuaná, Churín, entre otros, y también en el interior del Perú, te esperan ciudades como Arequipa, Ica e Iquitos.

AÑO NUEVO AL BORDE DEL MAR

Recibir el nuevo año en la playa es uno de los planes más románticos ya sea acampando en la orilla del mar o alquilando una habitación con vista al Océano Pacífico.

Las mejores playas ubicadas al sur de Lima para disfrutar de una velada inolvidable por Año Nuevo son las del Balneario de Punta Hermosa, Asia, y Santa María.

LA CLÁSICA REUNIÓN DE FIN DE AÑO

El plan básico, y más tradicional consiste en organizar una fiesta para invitar a amistades con pareja, familiares, y toda persona cercana que desee sumarse a la clásica reunión de fin de año.

La decoración puede estar ambientada con temática de color amarillo, gorros, cotillón, un buen champagne, y sobre todo muy buena música.

AÑO NUEVO A SOLAS Y EN UN HOTEL

Este plan es otra de las experiencias románticas con la que toda pareja sueña, y sobre todo porque es el tiempo perfecto más íntimo.

Pasar las 12 en un hotel representa intimidad, 0 preocupaciones, bebida y cena incluida para el disfrute de un Año Nuevo inolvidable.

¿PIENSAS ACAMPAR PARA RECIBIR EL 2026? LA MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS LO PROHÍBE DESDE EL 1 DE ENERO EN PLAYAS COMO AGUA DULCE

Anualmente, el mar y sus alrededores termina convirtiéndose en el lugar preferido de miles de peruanos que ya sea por cábala u otros motivos, buscan recibir el Año Nuevo de la mejor forma, presentándose así hoy las playas de Chorrillos como algunas de las más visitadas, pero donde hoy estás impedido de acampar para recibir el 2026.

De esta forma lo ha dado a conocer Richard Cortez como alcalde de dicho distrito, y mediante La Rotativa del Aire de RPP donde refirió que además de en Agua Dulce, queda restringido el armado de carpas también sobre las arenas de La Herradura, La Costanera y La Chira, y esto durante los festejos entorno a la llegada del Año Nuevo.

“Nosotros estamos implementando un plan de fiscalización, en el cual vamos a instalar personal municipal para evitar completamente de que la gente pueda acampar“, manifestó también el burgomaestre de Chorrillos haciendo hincapié en las sanciones económicas impuestas, y dirigidas hacia quienes incumplan la medida establecida con la finalidad de ”proteger la seguridad de las personas, evitar riesgos y cuidar nuestro litoral“.

Resulta importante destacar, que la prohibición de acampar en todas las playas del mencionado distrito durante las celebraciones de Año Nuevo 2026, solamente implica evitar el armado de carpas, y no terminar restringiendo el “paso natural de aquellas personas que suelen hacer visitas a la medianoche por cuestiones cabalísticas” o lo que consideren en medio de festejos trasladados hasta la mañana del 1 de enero.

Dejando el pase libre para disfrutar del mar de Agua Dulce, La Herradura, La Costanera y La Chira, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, profundiza mediante entrevista concedida a RPP, que la prioridad de medida tomada, radica en evitar la suciedad generada tras celebraciones, y en esa línea permitir que durante el primer día de 2026, los veraneantes logren disfrutar de un litoral tan limpio como seguro.

LA MULTA QUE DEBES PAGAR SI ACAMPAS EN PLAYAS DE CHORRILLOS

El 1 de enero se aproxima trayendo consigo festejo y alegría tras recibir un Año Nuevo que sin embargo, suele llegar con la imposición de restricciones por parte de municipalidades como la de Chorrillos.

Hoy la comuna a cargo de Richard Cortez anuncia que multará a toda persona o familias que vayan en contra de la ley, y en esta ocasión una ordenanza a partir de la cual termina imponiéndose sanción económica ascendente a los 2 mil 800 soles.

“Y si esta ordenanza no ha sido regulada durante los últimos años, pues nosotros a partir del primero de enero vamos a ser muy estrictos con respecto a los campamentos y fogatas que se hacen o se estaban haciendo en la playa Agua Dulce”, continuó remarcando el alcalde chorrillano acerca de controversial prohibición que sin embargo ciudadanos consultados por equipo de RPP, aprueban y respaldan porque “siempre hay personas inescrupulosas que dejan sucias las playas”, y asimismo logra evitarse la contaminación.