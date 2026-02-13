¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de pingüinos en el mundo y qué país sudamericano es que tiene mayor población de estos animales?

Los pingüinos son aves que pertenecen a la familia ‘Spheniscidae’ y al orden ‘Sphenisciformes’, en la que se puede diferenciar entre 18 especies distintas que habitan particularmente en el hemisferio sur. Aunque estos tiernos animales no puedan volar, son considerados como grandes nadadores gracias al impulso de sus aletas, pues pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km/h, así como su cola que sirve para que se mantengan en equilibrio mientras se desplazan por tierra. Sin embargo, muy pocos conocen que la mayor población de estas aves marinas se encuentran en ciertos países de Sudamérica, lo que ha llamado la atención de muchos internautas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿EN QUÉ PAÍSES DE SUDAMÉRICA ESTÁ LA MAYOR POBLACIÓN DE PINGÜINOS?

A través de un informe del ‘World Population Review’, compartido por Somos Cosmos, reveló que los pingüinos presentan una variedad de especies alrededor del mundo, pero que habitan principalmente en el hemisferio sur. Es decir, la Antártida cuenta con la mayor población de estas aves marinas, siendo más de 44 millones. En cuanto a países, Chile ocupa la segunda posición, con 13 millones de pingüinos. Le siguen territorios como las Islas Malvinas, con 1,2 millones, y Argentina, con 1 millón. En la novena posición figura Brasil, con 10 mil ejemplares; mientras que Perú cierra el top 10 con una población estimada en 4 mil individuos.

¿QUÉ PAÍSES DE AMÉRICA LATINA TIENEN LA MAYOR RESERVA DE AGUA EN EL MUNDO?

De acuerdo con una investigación de Geophysical Research Letters, la tercera reserva de agua subterránea más grande del mundo es el Acuífero Guaraní que se encuentra ubicado en la región centro-oeste de Sudamérica y compartido por cuatro países: Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Este gran recurso hídrico cuenta con una superficie de 1.194.000 kilómetros cuadrados, una profundidad que excede los 1.500 metros y abarca 30.000 kilómetros cúbicos de agua.

Asimismo, el Acuífero Guaraní garantiza el acceso al agua potable para millones de ciudadanos, así como es muy importante para la agricultura, la industria y la conservación de ecosistemas en la zona. Dicha reservas de agua dulce pasa por la provincia de Santa Fe, en Argentina, hasta Brasilia, capital de Brasil y en la mitad oriental de Paraguay y la mitad occidental de Uruguay. Es importante mencionar que esta reserva es superado por los glaciares y el acuífero de Ogallala, que se encuentra situado en Norteamérica.