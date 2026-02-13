Por Redacción EC

Los pingüinos son aves que pertenecen a la familia ‘Spheniscidae’ y al orden ‘Sphenisciformes’, en la que se puede diferenciar entre 18 especies distintas que habitan particularmente en el hemisferio sur. Aunque estos tiernos animales no puedan volar, son considerados como grandes nadadores gracias al impulso de sus aletas, pues pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km/h, así como su cola que sirve para que se mantengan en equilibrio mientras se desplazan por tierra. Sin embargo, muy pocos conocen que la mayor población de estas aves marinas se encuentran en ciertos países de Sudamérica, lo que ha llamado la atención de muchos internautas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de pingüinos en el mundo y qué país sudamericano es que tiene mayor población de estos animales?
Dónde

