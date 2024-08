Un ambicioso proyecto está en marcha para construir el aeropuerto internacional más grande del mundo, con capacidad para albergar hasta 185 millones de viajeros. Este colosal hub promete revolucionar el transporte aéreo y convertirse en un punto neurálgico para millones de pasajeros anualmente. En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber al respecto sobre este tema.

¿DÓNDE SE UBICARÁ EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DEL MUNDO?

El aeropuerto internacional más grande del mundo se ubicará en Riad, la capital de Arabia Saudita. Este proyecto, denominado Aeropuerto Internacional Rey Salman, abarcará un área aproximada de 57 kilómetros cuadrados. Además de incluir las terminales existentes del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, el nuevo aeropuerto contará con seis pistas de aterrizaje y diversas instalaciones adicionales, como áreas residenciales y recreativas, tiendas, y servicios de apoyo al aeropuerto, cubriendo un total de 12 kilómetros cuadrados.

El diseño del Aeropuerto Internacional Rey Salman fue ganado por la firma de Norman Foster, destacando su ambición de obtener la certificación LEED Platino, un estándar de sostenibilidad y eficiencia energética. Con una visión de convertirse en una “aerotrópolis”, se espera que el aeropuerto no solo sea un hub de transporte, sino también un centro de innovación, eficiencia operativa y experiencia del cliente de clase mundial, según la Agencia de Prensa Saudita.

¿ES CIERTO QUE SE ESTIMA QUE PUEDE ALBERGAR HASTA 185 MILLONES DE VIAJEROS?

Sí, es cierto que se estima que el Aeropuerto Internacional Rey Salman podrá albergar hasta 185 millones de viajeros para el año 2050. Inicialmente, el objetivo es alcanzar una capacidad de hasta 120 millones de pasajeros para 2030, consolidándose como uno de los aeropuertos con mayor flujo de pasajeros a nivel mundial. Este ambicioso proyecto busca transformar el transporte aéreo en la región y contribuir significativamente al desarrollo económico de Arabia Saudita.

Además de su capacidad de pasajeros, el aeropuerto está diseñado para generar un impacto económico positivo, con la expectativa de crear alrededor de 150.000 puestos de trabajo en la zona. Aunque aún no se ha especificado qué aerolíneas operarán en el nuevo aeropuerto, su construcción y planificación están en marcha con el objetivo de establecerlo como un epicentro de actividad aérea y comercial, alineado con la visión del país de diversificar su economía y modernizar su infraestructura.

¿CUÁL ES EL AEROPUERTO MÁS TRANSITADO DE LATINOAMÉRICA?

Se trata del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Este es el principal aeródromo de todo el país centroamericano, que con el tiempo fue creciendo hasta tener dos terminales en la actualidad, que se conectan gracias a un sistema de aerotrén. Obtiene el título del más transitado de toda la región gracias a que cada año ve pasar aproximadamente unos 48 millones de viajeros.

Sin embargo, esta enorme cantidad de visitantes que recibe año tras año plantea un importante problema para la terminal aérea. Sucede que tras diversas expansiones ya ha alcanzado su capacidad máxima y no puede extenderse más. Debido a ello, durante los últimos tiempos ha venido experimentando diversos problemas a la hora de administrar la gran cifra de vuelos tiene cada día.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL AEROPUERTO BENITO JUÁREZ?

Para empezar, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez recibe una enorme cifra de vuelos, incluso más de lo que cualquier otra central aérea de la región podría recibir. Esta situación se debe a que en sus instalaciones operan 31 línea aéreas de pasajeros, tanto nacionales, como internacionales. Pero también 12 aerolíneas de carga, que realizan otro tipo de operaciones.

Es así que cada día el aeródromo ve pasar a más de 90 mil viajeros que se dirigen a 102 destinos, 44 nacionales y 58 internacionales repartidos entre América, Europa y Asia. Gracias a estas cifras es que el aeropuerto ofrece oportunidades de trabajo a 50 mil personas, a 35 mil de manera directa y a otras 15 mil de manera indirecta. Lamentablemente, no todo son buenas noticias.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez ya no tiene hacia dónde expandirse. Dado que se encuentra en una zona bastante urbanizada, no le quedan terrenos libres a su alrededor donde construir una nueva terminal. En 2019, tras superar su récord y recibir a 50 millones de pasajeros, se planteó poner en marcha este plan. Sin embargo, debido a la crisis sanitaria a causa del Covid-19, no se pudo concretar.

Es así que tras diversas expansiones a lo largo de sus casi cien años, la terminal aérea no puede albergar a más viajeros. Ni siquiera las cerca de 100 hectáreas que abarca entre sus dos terminales son suficiente para darse abasto.