El mes de septiembre llegará cargado de fenómenos astronómicos que llamarán la atención de observadores en todo el mundo. Entre ellos destaca el eclipse lunar total del 7 de septiembre, conocido como Luna de Sangre, que teñirá de un intenso tono rojizo la superficie de nuestro satélite natural.

Este evento será uno de los más esperados por los aficionados a la astronomía, ya que se trata de un espectáculo poco frecuente y que, en esta ocasión, tendrá condiciones muy especiales. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿DÓNDE PODRÁ VERSE EL ECLIPSE LUNAR TOTAL?

El eclipse podrá apreciarse con mayor claridad en el este de África, gran parte de Asia y Australia, donde será visible en toda su magnitud. En algunas zonas de Europa y de Oceanía también se logrará observar, aunque de manera parcial, dependiendo de la posición del satélite en el horizonte al momento del evento. En cambio, quienes residan en el continente americano no tendrán la posibilidad de contemplar este fenómeno astronómico.

¿EN QUÉ HORARIO SE PRODUCIRÁ EL FENÓMENO?

De acuerdo con la NASA, el eclipse total tendrá lugar el 7 de septiembre de 2025, entre las 14:30 y las 15:52 hora de Argentina (17:30 a 18:52 UTC). Durante ese lapso, la Luna atravesará por completo la sombra umbral que proyecta la Tierra. En ese momento adquirirá un color rojizo, cuya intensidad variará según la cantidad de polvo o nubes presentes en la atmósfera, según informa Infobae.

¿CÓMO SE PUEDE OBSERVAR LA LUNA DE SANGRE?

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno no implica riesgos para la vista, por lo que puede apreciarse sin ningún tipo de filtro o protección ocular. Lo recomendable es buscar un espacio despejado, con poca contaminación lumínica y buena visibilidad del horizonte. Aunque se puede observar a simple vista, quienes dispongan de binoculares o telescopios disfrutarán de una experiencia más enriquecedora.

¿QUÉ ES UN ECLIPSE LUNAR Y QUÉ TIPOS EXISTEN?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite, lo que solo sucede en fase de luna llena. Dependiendo del grado de cobertura, se distinguen tres tipos principales:

Eclipse total: la Luna entra completamente en la sombra central de la Tierra y se torna rojiza.

la Luna entra completamente en la sombra central de la Tierra y se torna rojiza. Eclipse parcial: solo una parte de la superficie lunar se oscurece.

solo una parte de la superficie lunar se oscurece. Eclipse penumbral: la Luna atraviesa únicamente la penumbra, generando un oscurecimiento leve que en ocasiones pasa desapercibido.

¿QUÉ OTROS EVENTOS ASTRONÓMICOS HABRÁ EN SEPTIEMBRE 2025?

Septiembre será un mes especialmente dinámico en materia astronómica. El 21 de septiembre se producirá un eclipse solar parcial, visible desde la Antártida, el sur de Australia y algunas regiones oceánicas del Pacífico y Atlántico. En este caso, la observación directa requiere protección visual adecuada.

Además, el 22 de septiembre, a las 15:19 hora de Argentina (18:19 UTC), ocurrirá el equinoccio, marcando el inicio de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el norte. Ese día, la duración del día y la noche será prácticamente la misma en todo el planeta.