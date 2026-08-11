Este 12 de agosto, el mundo será testigo de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar total. El evento recorrerá distintas zonas del hemisferio norte durante las últimas horas de la tarde y despertará gran expectativa entre quienes esperan presenciarlo. ¿Dónde podrá verse, a qué hora ocurrirá y qué recomendaciones se deben seguir? Aquí te contamos los detalles más importantes de este impresionante fenómeno.

¿SE VERÁ EL ECLIPSE SOLAR DEL 12 DE AGOSTO EN PERÚ?

No. El eclipse solar total de 2026 no podrá observarse desde Perú. La totalidad se producirá únicamente dentro de una franja determinada del planeta, por lo que el cielo peruano no se oscurecerá.

¿EN QUÉ PAÍSES SERÁ VISIBLE?

La trayectoria atravesará zonas del hemisferio norte. Los lugares donde podrá apreciarse la totalidad son:

Groenlandia.

Islandia.

El océano Atlántico.

El norte de Rusia.

España.

Una pequeña zona de Portugal.

En esos territorios, la Luna se ubicará frente al Sol y ocultará temporalmente su disco, permitiendo apreciar la corona solar y generando una apariencia de anochecer.

La totalidad ocurre por una coincidencia: el Sol es unas 400 veces mayor que la Luna, pero está unas 400 veces más lejos.

HORARIO PARA VER EL ECLIPSE SOLAR DEL 12 DE AGOSTO

Según información de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la fase de totalidad del eclipse recorrerá diferentes zonas del hemisferio norte. El fenómeno empezará en el Ártico ruso alrededor de las 17:00 UTC, continuará hacia Groenlandia e Islandia y posteriormente alcanzará sectores del norte de España y el noreste de Portugal durante el atardecer. En ciudades españolas como Mallorca y Valencia, el eclipse total está previsto para las 20:31 y 20:32, respectivamente. Mientras tanto, Madrid y Barcelona tendrán una cobertura cercana al 100 %, aunque sin llegar a la fase de oscuridad completa. En Lisboa, el Sol quedará cubierto aproximadamente en un 95 %, mientras que París y Milán registrarán una cobertura cercana al 92 %.

LINK DE LA NASA PARA VER EN VIVO EL ECLIPSE SOLAR DEL 12 DE AGOSTO

El eclipse solar total ocurrirá este miércoles 12 de agosto de 2026, con una duración total de la fase máxima entre las 17:00 UTC y las 21:58 UTC, y la NASA iniciará su transmisión oficial a partir de las 13:15 hora este de EE. UU.

La cobertura digital de la NASA se podrá seguir en línea mediante su sitio web oficial en NASA Live.

¿CÓMO PODRÁ SEGUIRSE DESDE PERÚ?

Aunque no será visible en el cielo peruano, el eclipse podrá observarse por internet. La NASA transmitirá imágenes el 12 de agosto desde las zonas de totalidad y mostrará sus investigaciones.

La programación comenzará a las 12:15 p. m., hora peruana, y podrá seguirse mediante NASA Live, NASA+ y los canales oficiales. También se podrán consultar mapas, horarios y trayectoria en NASA Science.