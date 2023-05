A propósito del estreno de la nueva película de Rápidos y Furiosos, muchos desean recordar las anteriores entregas de esta saga que reúne a los amantes de la acción y de las cuatro ruedas. Es por ello que en esta nota te contaremos dónde es que puedes ver las cintas que preceden a esta última que acaba de llenar las salas de cine; entre otros datos que debes conocer en relación a ella.

QUÉ ES RÁPIDOS Y FURIOSOS

Rápidos y Furiosos, también conocida como The Fast and the Furious en su título original, es una exitosa franquicia de películas de acción que se centra en carreras callejeras ilegales, robos y el mundo de los automóviles modificados. La saga ha capturado la atención de los amantes de la velocidad y la adrenalina desde su lanzamiento en 2001 y ha logrado convertirse en una de las franquicias más rentables y populares de Hollywood.

La primera película, “Rápido y Furioso”, fue dirigida por Rob Cohen y protagonizada por Vin Diesel, Paul Walker y Michelle Rodriguez. La trama sigue a un grupo de corredores callejeros que se involucran en robos de camiones y el mundo del narcotráfico. La combinación de emocionantes secuencias de carreras y una historia de acción atrapó a la audiencia y la película se convirtió en un éxito sorprendente.

A lo largo de los años, la franquicia ha crecido en alcance y ambición. Cada entrega presenta nuevas historias, personajes y desafíos, pero se mantiene fiel a su esencia de acción, velocidad y camaradería. La saga se ha expandido a nivel mundial, con las películas ambientadas en diferentes ciudades y países, como Los Ángeles, Tokio, Río de Janeiro y Londres.

Uno de los elementos más destacados de la franquicia es la increíble cantidad de secuencias de acción impresionantes y emocionantes que involucran carreras callejeras, persecuciones de alta velocidad y acrobacias peligrosas. Estas escenas se han vuelto icónicas y se han convertido en una parte integral de la identidad de la franquicia.

Además de las emocionantes secuencias de acción, Rápidos y Furiosos ha logrado construir personajes memorables y carismáticos que han dejado una marca en la cultura popular. Vin Diesel interpreta a Dominic Toretto, el líder del grupo de corredores callejeros y una figura central en la saga. Paul Walker interpretó a Brian O’Conner, un policía encubierto que se infiltra en el mundo de las carreras callejeras. Otros personajes recurrentes incluyen a Letty Ortiz (interpretada por Michelle Rodriguez), Mia Toretto (interpretada por Jordana Brewster) y Roman Pearce (interpretado por Tyrese Gibson), entre otros.

La franquicia también ha tenido varias apariciones de destacados actores y actrices, como Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron y Kurt Russell, quienes han añadido aún más estrellas y acción a las películas.

Con el tiempo, la saga ha evolucionado y ha adoptado un tono más orientado hacia la acción, alejándose en cierta medida de su origen centrado en las carreras callejeras. Las películas se han convertido en grandes producciones con presupuestos significativos y han abrazado la espectacularidad de las secuencias de acción.

Además de su éxito en la pantalla grande, la franquicia ha generado un enorme éxito comercial. Las películas de Rápidos y Furiosos han recaudado miles de millones de dólares en taquilla en todo el mundo y han generado una amplia gama de productos y mercancías, incluyendo videojuegos, juguetes, ropa y más. La popularidad de la franquicia ha llevado a la creación de atracciones temáticas en parques de diversiones y ha inspirado una serie de televisión animada llamada “Fast & Furious: Spy Racers”.

DÓNDE VER VÍA STREAMING RÁPIDOS Y FURIOSOS

Según se desprende de algunos medios digitales que vienen haciendo eco del estreno de esta importante saga, se puede disfrutar de Rápidos y Furiosos vía streaming en las siguientes plataformas:

• Rápido y furioso 1: Star Plus

• Rápido y furioso 2: Star Plus

• Rápido y furioso Reto Tokio: Star Plus

• Rápido y furioso 4: Star Plus

• Rápido y furioso 5: HBO Max

• Rápido y furioso 6: Star Plus

• Rápido y furioso 7: Apple TV y Google Play

• Rápido y furioso 8: Apple TV y Google Play

• Rápido y furioso 9: Star Plus