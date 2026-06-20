Miles de colombianos acudirán a las urnas este domingo 21 de junio para participar en la segunda vuelta presidencial. Ante la alta movilización que se espera durante la jornada, las autoridades han puesto a disposición diversas herramientas digitales para que los votantes puedan verificar con facilidad el lugar donde les corresponde sufragar y organizar sus desplazamientos con anticipación. Además, quienes planean movilizarse en vehículo particular también podrán conocer opciones de estacionamiento cercanas a sus puestos de votación. La medida busca facilitar el acceso de los electores a sus respectivos centros de sufragio y reducir posibles inconvenientes de movilidad durante el proceso. Descubre dónde te corresponde votar y cómo consultar la ubicación exacta de tu puesto para evitar contratiempos.

¿CÓMO CONSULTAR EL LUGAR DE VOTACIÓN ASIGNADO?

Para conocer el sitio preciso donde debes depositar tu voto, la Registraduría Nacional ha dispuesto una plataforma digital de fácil acceso. El procedimiento es sencillo y puede realizarse desde cualquier dispositivo móvil o computadora:

Accede directamente al sitio oficial: https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion.

Digita tu número de documento de identidad en el campo solicitado.

Selecciona la casilla de verificación de seguridad “No soy un robot”.

Haz clic en el botón “Consultar”.

Posteriormente, visualiza la información de tu puesto de votación y selecciona la opción “Consultar ubicación” en la parte inferior para obtener detalles precisos.

Una persona prepara un puesto de votación en Bogotá, Colombia. (Carlos Ortega / EFE) / Carlos Ortega

¿ES POSIBLE CONSULTAR OPCIONES DE PARQUEO PARA EL DOMINGO?

Con el propósito de optimizar el flujo vehicular en Bogotá, el portal de las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) ha implementado una herramienta tecnológica estratégica. A través de este sitio web, los ciudadanos pueden verificar no solo su puesto de votación designado, sino también identificar los estacionamientos regulados cercanos. Esta iniciativa busca facilitar la movilidad, disminuir el tiempo invertido en la búsqueda de espacios y fomentar un desarrollo más ordenado de la jornada electoral para quienes se trasladan en vehículo propio, según informa El Tiempo.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE VOTACIÓN Y QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA LOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR?

En territorio colombiano, las mesas estarán habilitadas entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Tras el cierre de la jornada comenzará el conteo preliminar de los sufragios. Para los ciudadanos que residen fuera del país, el proceso cuenta con un calendario especial que se extiende durante varios días previos al 21 de junio. Los horarios son establecidos por cada consulado de acuerdo con la hora local de la ciudad donde se realiza la votación.

¿QUÉ DOCUMENTO SE NECESITA PARA VOTAR Y QUÉ PASA CON EL VOTO EN BLANCO?

Para participar en la segunda vuelta es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía colombiana, ya sea en formato físico o digital. Otros documentos no serán válidos para sufragar. En el tarjetón también aparecerá la opción de voto en blanco; sin embargo, esta alternativa no modifica el mecanismo de elección. La Presidencia será definida por mayoría simple entre los dos candidatos en competencia y resultará ganador quien obtenga el mayor número de votos válidos.

Una persona sale de un puesto de votación en Barranquilla, Colombia. (Ernesto Guzmán Jr / EFE) / Ernesto Guzmán Jr

¿QUIÉNES COMPITEN POR LA PRESIDENCIA?

Los candidatos que disputan esta instancia son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes llegan a la etapa decisiva después de una campaña marcada por fuertes diferencias políticas. En las últimas semanas, diversas encuestas mostraron movimientos en las preferencias electorales, mientras ambos aspirantes ajustaron parte de sus planteamientos en busca de captar nuevos votantes.

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