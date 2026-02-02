A pocos meses de desarrollarse unas nuevas Elecciones Generales 2026, se elegirán importantes representantes políticos, como al presidente y vicepresidentes de la República, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. Sin embargo, para llevar a cabo esta jornada electoral es indispensable contar con la participación de la ciudadanía, tanto para sufragar como para ser miembros de mesa. Frente a esta situación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que habilitó una plataforma que permite conocer en detalle el lugar de votación y si fueron seleccionados para ejercer esta importante labor. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LINK PARA CONOCER SI FUISTE MIEMBRO DE MESA Y DÓNDE TE CORRESPONDE VOTAR EN ESTAS ELECCIONES 2026

El próximo domingo 12 de abril, millones de peruanos deberán acudir a las urnas para votar por su próximo presidente de la República, diputados y senadores, quienes se mantendrán en el poder por cinco años. Es así que, tras llevarse a cabo el sorteo de los miembros de mesa, en la que se eligieron cerca de 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma llamada “Consulta de miembros de mesa” (LINK), que permite conocer, con solo colocar el DNI, si fueron seleccionados para ejercer este deber cívico (titular o suplente).

Asimismo, la ONPE informó que los miembros de mesa recibirán una serie de beneficios, como una compensación económica equivalente al 3 % de una UIT, es decir, S/ 165. Además, tendrán derecho a un día de descanso remunerado en el trabajo. Por otro lado, de acuerdo con información brindada por la entidad pública, se pondrá a disposición de la población una página web para conocer el local de votación con los detalles correspondientes. Aunque, durante estos días los ciudadanos están recibiendo correos en los que se les informa cuál de sus tres opciones fue seleccionada para estos comicios.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE A VOTAR O SER MIEMBRO DE MESA EN LAS ELECCIONES GENERALES 2026?

El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la República, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.