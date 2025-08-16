Este domingo 17 de agosto de 2025, Bolivia celebrará sus elecciones presidenciales, y millones de ciudadanos ya están habilitados para participar en la jornada electoral. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) confirmaron la habilitación de más de 7,9 millones de votantes, tanto en el país como en el extranjero.

Para facilitar el acceso a la información, las autoridades han puesto a disposición de la población el padrón electoral biométrico, el cual puede revisarse de forma digital. Allí los ciudadanos pueden confirmar si están habilitados, conocer su mesa de sufragio, su recinto y, además, verificar si fueron seleccionados como jurados. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SABER DÓNDE VOTAR EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE BOLIVIA 2025?

Los ciudadanos pueden verificar sus datos ingresando a la aplicación móvil ‘Yo Participo’ o a la página oficial del TSE. Para consultar, se requiere colocar el número de cédula de identidad (sin incluir el lugar de expedición), la fecha de nacimiento y completar un código Captcha. Con esta información, el sistema muestra si la persona está habilitada, el recinto electoral asignado, el número de mesa e incluso su militancia política.

Los ciudadanos pueden verificar sus datos ingresando a la aplicación móvil ‘Yo Participo’ o a la página oficial del TSE. | Foto: oep.org.bo/

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA PARA LA JORNADA ELECTORAL?

En primer lugar, debes saber que el único requisito para sufragar es presentar la cédula de identidad vigente. En caso de que el documento esté vencido, se permitirá utilizarlo siempre que no haya pasado más de un año desde su caducidad. No se acepta fotocopia ni otro tipo de documento de identificación.

Por otro lado, cabe mencionar que el día de las elecciones rigen limitaciones específicas: se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas (Ley Seca), así como la propaganda electoral. También está restringida la circulación de vehículos motorizados, el porte de armas, las reuniones masivas, los espectáculos públicos y la toma de fotografías en el interior de los recintos de votación.

El día de las elecciones se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas (Ley Seca), así como la propaganda electoral. | Foto: Andina

¿CUÁNTOS BOLIVIANOS ESTÁN HABILITADOS PARA VOTAR Y DÓNDE SE ENCUENTRAN?

El padrón electoral biométrico cuenta con 7.937.138 ciudadanos habilitados. De ellos, 7.567.207 residen en Bolivia y 369.931 viven en el exterior. Santa Cruz se ubica por primera vez en la cima de los departamentos con mayor número de votantes, con 2.071.967 habilitados, superando a La Paz (2.047.825) y Cochabamba (1.443.013).

En cuanto a los residentes en el extranjero, Argentina concentra la mayoría con 162.531 ciudadanos habilitados, seguida de España, Brasil, Chile y Estados Unidos. El TSE también resaltó el incremento de inscritos en Chile, impulsado por la migración de jóvenes bolivianos en los últimos años, según explica el diario La República.