Millones de trabajadores, tanto del sector público como del privado, no solo podrán disfrutar de los diversos feriados nacionales que trae consigo el calendario peruano, sino también de varios días no laborables adicionales debido a importantes celebraciones. Esto permitirá que gracias a estos efemérides varios escapen de la trajinada rutina del trabajo o las clases, ya sea a diversos destinos turísticos o simplemente opten por quedarse en casa junto a sus seres queridos. Por ello, tras el inicio de agosto 2025, la población de tres importantes regiones tendrá la oportunidad de descansar debido a importantes acontecimientos cívicos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿EN QUÉ REGIONES SERÁ FERIADO ESTE 15 DE AGOSTO?

Tras las celebraciones por Fiestas Patrias, en las que muchos peruanos aprovecharon los días libres para relajarse, una parte de la población se alista ahora para disfrutar de un nuevo feriado regional. Se trata del día no laborable del viernes 15 de agosto por el 485° Aniversario de Arequipa, según el artículo 8° de la Ley n° 24875. Durante este día, tanto trabajadores del sector público como privado del lugar, tendrán un descanso remunerado.

Asimismo, el otro feriado, según la Ley 24704, será también este 15 de agosto por la conmemoración de sus 486 años de Huánuco. En este día se llevan a cabo diferentes actos protocolares y un desfile folclórico, resaltando su rica cultura y tradiciones. Por su parte, los trabajadores de los sectores público y privado deberán compensar el día libre durante el transcurso del mes, mediante horas adicionales de labor, hasta cumplir con la jornada establecida.

Por último, la población de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad, celebrarán este 15 de agosto el día central en honor a la Santísima Virgen de Alta Gracia y la fundación de la ciudad, según la Ordenanza Municipal n° 067. Este feriado no laborable se aplica a los trabajadores del sector público y, en el caso de las empresas privadas, rige únicamente si existe un acuerdo entre el empleador y los trabajadores.