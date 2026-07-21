En el marco del Fenómeno El Niño, especialistas informaron que las condiciones climáticas podrían experimentar variaciones en el invierno debido a la evolución de este evento, cuya probabilidad de afectar al país se aproxima al 99 %. De hecho, actualmente diversas especies silvestres, como el pingüino de Humboldt, las aves guaneras y los lobos marinos, por ahora, vienen siendo afectadas por la escasez de anchoveta, su principal fuente de alimento. Frente a esta preocupante situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió altas temperaturas para varias regiones del país y fuertes vientos, generando una serie de efectos como en la agricultura, la pesca y el abastecimiento de alimentos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ TENDRÁN ALTAS TEMPERATURAS, SEGÚN SENAMHI?

A través del Aviso Meteorológico 282, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que cerca de 19 regiones del país vienen experimentando un calor extremo que podría llegar hasta los 36 °C. A pesar de que ya inició el invierno, el Senamhi indicó que el incremento de las temperatura será de intensidad moderada a extrema, debido a la presencia del Fenómeno El Niño en la costa peruana y que podría persistir hasta abril del 2027, según informe del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

🌡️📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 18 al 20 de julio, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



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De esta manera, el organismo prevé que la costa norte tenga valores entre 30 °C y 36 °C; en la costa central, entre 24 °C y 26 °C; y en la costa sur, entre 23 °C y 31 °C. En tanto, la sierra norte se esperan temperaturas de 18 °C a 29 °C, mientras que en la sierra central oscilarán entre 17 °C y 26 °C, y en la sierra sur, entre 14 °C y 26 °C. Las regiones posiblemente afectadas son: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, conforme comparte Infobae.

¿QUÉ PEZ APARECIÓ EN LA COSTA PERUANA DEBIDO AL FENÓMENO EL NIÑO?

A través de sus redes sociales, el meteorólogo Abraham Levy compartió una fotografía acerca de la presencia de varios peces conocidos como wahoo (Acanthocybium solandri) frente a las costas de Lima. De acuerdo con el especialista, la última presencia frecuente de este pez oceánico en el litoral se registró durante el fenómeno de El Niño de 1982-1983, cuando el calentamiento del mar favoreció la llegada de especies tropicales a la costa peruana, según investigaciones del IMARPE. Asimismo, dejó en claro que no representa un motivo de alarma, ya que se debe al fuerte evento que se encuentra atravesando el país desde hace meses.

Eso no es todo, el hombre del tiempo indicó que el wahoo no es la única especie inusual registrada en el litoral peruano, ya que, según un informe del ENFEN, alrededor de 30 especies de peces poco comunes han sido identificadas en la costa del país como, por ejemplo, el cangrejo nadador (Euphylax dovii), una especie característica de aguas tropicales. “No es un motivo para alarmarse. La presencia de especies que normalmente no habitan nuestras costas es un indicador biológico de que el mar se ha calentado de forma importante y de que estamos atravesando un Niño muy intenso”, dijo Levy para Perú21.