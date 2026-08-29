Los dueños de perros y gatos que buscan cuidar mejor la salud de sus mascotas tendrán una alternativa gratuita este domingo 30 de agosto en Lima. Una municipalidad realizará una campaña veterinaria con consultas, desparasitación, control de pulgas, limpieza de oídos, corte de uñas y otras atenciones básicas sin costo. También habrá vacunación antirrábica gratuita, mientras otras vacunas se ofrecerán a precio social para los vecinos interesados. La jornada incluirá adopciones, donaciones de alimentos para albergues y una feria de productos para mascotas. Algunas prestaciones tendrán cupos limitados, por lo que se recomienda acudir con anticipación y tomar las precauciones necesarias. Descubre en qué distrito se realizará, cuál será el horario, dónde queda el punto de atención y qué servicios podrás solicitar para tu mascota.

¿QUÉ DISTRITO ORGANIZARÁ LA CAMPAÑA VETERINARIA GRATUITA?

La jornada estará a cargo de la Municipalidad de Lince y se desarrollará en la avenida César Vallejo, cuadra 11, exactamente en el cruce con el jirón Mateo Pumacahua. Los propietarios podrán acercarse este domingo 30 de agosto entre las 9 a. m. y la 1 p. m. para acceder a las actividades previstas.

¿QUÉ SERVICIOS VETERINARIOS GRATUITOS ESTARÁN DISPONIBLES?

La campaña ofrecerá varias atenciones enfocadas en la prevención y el bienestar de perros y gatos. Entre ellas se encuentran:

Consulta veterinaria para revisar a la mascota y recibir recomendaciones sobre sus cuidados.

Desparasitación y tratamiento antipulgas para prevenir o controlar estos parásitos.

Corte de uñas, destinado a mantener las patas en buenas condiciones.

Revisión directa de los oídos y limpieza para detectar alteraciones y retirar suciedad.

Ecografía veterinaria para apoyar la evaluación de determinadas condiciones, aunque tendrá cupos limitados.

Vacunación antirrábica, disponible sin costo hasta que se termine el stock.

¿QUÉ VACUNAS SE OFRECERÁN A PRECIO SOCIAL?

No todas las vacunas serán gratuitas. Algunas estarán disponibles mediante un pago accesible, de acuerdo con la propuesta municipal. Los propietarios podrán encontrar las siguientes dosis:

KC , dirigida a proteger a los perros frente a enfermedades respiratorias comunes.

, dirigida a proteger a los perros frente a enfermedades respiratorias comunes. Leptospira , destinada a prevenir la leptospirosis en canes.

, destinada a prevenir la leptospirosis en canes. Quíntuple , que brinda protección contra varias enfermedades y tendrá existencias limitadas.

, que brinda protección contra varias enfermedades y tendrá existencias limitadas. Triple felina, indicada para proteger a los gatos frente a tres enfermedades infecciosas.

La cantidad de dosis disponible determinará cuánto tiempo permanecerán algunas vacunas en la campaña, por lo que podrían agotarse durante la jornada, según informa Infobae.

(Foto referencial: Alessandro Currarino / El Comercio) / Alessandro Currarino

¿QUÉ OTRAS ACTIVIDADES HABRÁ PARA LAS MASCOTAS?

Además de las consultas y vacunas, el evento incluirá una jornada de adopción para quienes estén interesados en brindar un hogar a un animal. También se recibirán alimentos que serán destinados a albergues y perros rescatados.

A esto se sumará una feria con productos para mascotas, como alternativa para los vecinos que quieran adquirir artículos relacionados con su cuidado.

¿CÓMO DEBEN ASISTIR LOS PERROS Y GATOS?

La municipalidad recomienda tomar medidas para trasladar a los animales de manera segura. Los perros deben llegar sujetos con correa, mientras que los gatos tienen que ser llevados dentro de un transportín y acompañados por una manta. Estas condiciones buscan facilitar la atención y evitar situaciones de riesgo durante la actividad.

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