Mientras países de todo el mundo compiten por albergar grandes eventos deportivos, Vietnam ha decidido apostar por un proyecto sin precedentes. Se trata del Estadio Trong Dong, una gigantesca infraestructura que se construye en las inmediaciones de Hanói y que, una vez concluida, podrá recibir hasta 135,000 espectadores, una cifra nunca antes vista en un estadio moderno. El proyecto busca posicionar al país asiático como un futuro anfitrión de competencias internacionales de primer nivel y grandes espectáculos culturales.

Dónde se construye el estadio más grande de la historia

El Trong Dong Stadium se está construyendo en Hanói, la segunda ciudad más importante de Vietnam y uno de los polos económicos y culturales más dinámicos del sudeste asiático. Las obras comenzaron a finales de 2025 y se desarrollan en el marco de un megaproyecto conocido como Olympic Sport City, que convertirá la zona en un complejo deportivo y de entretenimiento de escala internacional.

El nombre del estadio hace referencia a los tambores de bronce Dong Son, piezas arqueológicas emblemáticas de la cultura vietnamita, y su diseño retoma esa forma circular y envolvente a gran escala. La idea del gobierno vietnamita es que el recinto no solo sea un estadio de fútbol, sino también un símbolo de identidad nacional y una carta de presentación del país ante grandes eventos globales.

Capacidad récord y comparación con otros colosos

Con sus 135,000 asientos previstos, el Trong Dong Stadium superará holgadamente la capacidad de los mayores estadios actuales. El Rungrado Primero de Mayo, en Pionyang (Corea del Norte), considerado hasta ahora el estadio de fútbol más grande del mundo, alberga unos 114,000 espectadores; el histórico Maracaná, en Río de Janeiro, ronda los 79,000; y el Spotify Camp Nou remodelado se moverá alrededor de los 105,000.

Esta cifra sitúa al proyecto vietnamita en otra escala, no solo por el número de butacas, sino por el desafío logístico que supone gestionar accesos, evacuaciones, servicios y seguridad para esa cantidad de personas. Según los primeros datos divulgados, la inversión estimada se sitúa en decenas de miles de millones de dólares, financiados con fondos públicos y capital privado dentro de una estrategia más amplia de posicionamiento deportivo y turístico.

Un gigante tecnológico y arquitectónico

Más allá de su tamaño, el Trong Dong Stadium destaca por su ambición tecnológica. El proyecto contempla un enorme techo retráctil que permitirá adaptar el recinto a distintos tipos de eventos, desde finales de fútbol y atletismo hasta macroconciertos, ferias y espectáculos bajo techo.

El interior estará equipado con pantallas gigantes 360°, sistemas avanzados de sonido y una red de iluminación inteligente que permitirá crear escenografías inmersivas durante partidos y shows. También se ha previsto una infraestructura de transporte y estacionamientos integrada con la ciudad deportiva, con conexiones a vías rápidas y, según medios locales, a futuros sistemas de transporte masivo para reducir el impacto del flujo de espectadores.

Qué papel jugará en el mapa deportivo mundial

Vietnam busca con este estadio entrar de lleno en el circuito de grandes eventos deportivos y culturales, compitiendo con plazas consolidadas de Europa, América del Norte y Oriente Medio. El Trong Dong Stadium está pensado para albergar finales continentales, torneos de selecciones asiáticas, giras de grandes clubes y espectáculos internacionales que hoy suelen pasar por estadios de Estados Unidos, Inglaterra o España.

Al estar integrado en una Olympic Sport City, el recinto también podría ser pieza clave en futuras candidaturas del país a grandes citas multideportivas. La apuesta no es únicamente futbolística: se trata de convertir a Hanói en un hub regional capaz de atraer turistas, inversiones y marcas globales alrededor del deporte y el entretenimiento.

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