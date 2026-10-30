Por Redacción EC

Los desiertos más calurosos del mundo suelen destacar por sus temperaturas extremas, paisajes áridos y curiosidades sorprendentes, como, por ejemplo, el Sahara, en África. Este lugar registra condiciones de calor intenso y hasta puede superar los 50 °C de temperatura del aire. Pese a estas condiciones, existe otro desierto considerado uno de los lugares más calientes e inhóspitos del planeta, que ha despertado el interés de los científicos debido a las temperaturas de su superficie, que superan los 80 °C. De hecho, alberga especies capaces de adaptarse a la escasez de agua y al clima extremo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

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