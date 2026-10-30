Los desiertos más calurosos del mundo suelen destacar por sus temperaturas extremas, paisajes áridos y curiosidades sorprendentes, como, por ejemplo, el Sahara, en África. Este lugar registra condiciones de calor intenso y hasta puede superar los 50 °C de temperatura del aire. Pese a estas condiciones, existe otro desierto considerado uno de los lugares más calientes e inhóspitos del planeta, que ha despertado el interés de los científicos debido a las temperaturas de su superficie, que superan los 80 °C. De hecho, alberga especies capaces de adaptarse a la escasez de agua y al clima extremo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL DESIERTO DONDE EL SUELO SUPERA LOS 80 °C Y SORPRENDE AL MUNDO POR SU CALOR EXTREMO?

Se trata del desierto de Lut, ubicado en Irán, cuyas condiciones geográficas favorecen el calor extremo. Es decir, su arena oscura absorbe gran parte de la radiación solar, mientras que las montañas dificultan la circulación del aire y la escasez de humedad intensifica la aridez. Asimismo, el Bulletin of the American Meteorological Society publicó en 2021 un estudio basado en datos satelitales recopilados entre 2002 y 2019, que registró temperaturas superficiales de hasta 80,8 °C en esta zona. Estas mediciones corresponden al calor de la superficie del suelo y no a la temperatura del aire registrada por las estaciones meteorológicas.

Además, entre las especies que han logrado adaptarse a las condiciones extremas del desierto de Lut se encuentra el gecko araña de Misonne, una pequeña especie de lagarto perteneciente a la familia Gekkonidae. Inclusive, un informe publicado en 2021 reveló que cerca del 81 % de sus presas son insectos migratorios procedentes de zonas cercanas, lo que evidencia la importancia de los recursos externos para su supervivencia. En cuanto a la flora, otra investigación identificó 76 especies vegetales pertenecientes a 31 familias, cuya distribución varía según la altitud y la ubicación geográfica, conforme comparte La República.

¿QUÉ SE SABE DEL PLANETA POSIBLEMENTE HABITABLE UBICADO A 18 AÑOS LUZ DE LA TIERRA?

Se trata del exoplaneta GJ 251 c, que se encontraría en la zona habitable de su estrella o llamada también ‘Zona Ricitos de Oro’, donde podrían darse condiciones favorables para la vida. Su detección fue posible gracias a 20 años de observaciones astronómicas realizadas con el instrumento HPF, instalado en el telescopio Hobby-Eberly del Observatorio McDonald, en Texas. Estos estudios permitieron estimar una masa compatible con la de un planeta rocoso. Inclusive, para identificar su presencia, los científicos utilizaron el efecto Doppler, una técnica que permite detectar los movimientos de una estrella a partir de las variaciones en su luz.

Así, estas variaciones periódicas sugieren la influencia gravitacional de un planeta que orbita alrededor de su estrella. Entre sus características, destaca su ubicación en la zona habitable, donde podría existir agua líquida si cuenta con una atmósfera adecuada. Además, su masa mínima equivale a 3,8 veces la de la Tierra y completa una órbita en 53,6 días, características que lo clasifican como una supertierra. Sin embargo, aún no se ha confirmado la presencia de agua ni la existencia de condiciones favorables para la vida humana, conforme comparte La Razón.

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