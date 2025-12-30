Hoy están a punto de completarse los 365 días correspondientes al 2025, y para precisamente recibir el Año Nuevo cargado de optimismo, las familias de gran parte del mundo terminan reuniéndose, y llevando a cabo el tradicional conteo regresivo hasta llegar a las 12. Diversos son los países que le darán la bienvenida a nuevo periodo de jornadas que arranca el 1 de enero, y gracias a ciertos aplicativos desde donde te encuentres, tienes hasta la chance de hacerle seguimiento a los últimos 10 segundos del 31 de diciembre.

REALIZA EL CONTEO REGRESIVO PARA CELEBRAR LA LLEGADA DEL AÑO NUEVO 2026 Y SÍGUELO EN VIVO DESDE DONDE TE ENCUENTRES

Conforme pasa el tiempo, la temporada de fiestas trae consigo tanta unión familiar como algarabía, y a partir de la cual miles de millones de personas a nivel global terminan celebrando la llegada de Año Nuevo como el venidero 2026.

El 31 de diciembre de 2025, y desde las 11.59 p.m. con 50 segundos, los aplicativos de Countdown Widget, Google Clock, y también Time Until, se convertirán en aquellas herramientas que descargadas en celular, te permitirán seguir muy de cerca los pormenores del evento, y marcar reloj para conteo regresivo puntual.

Otras de las plataformas con similares características, y que puedes utilizar para recibir el Año Nuevo 2026, son The Day Before y Countdown Star, entre otras cuya tecnología incluso te acerca a singulares destinos y territorios desde la Nochevieja.

EL PAÍS QUE RECIBIRÁ PRIMERO EL AÑO NUEVO 2026

Llegaron las fiestas de fin de año, y junto a ellas uno de los momentos de mayor familiaridad donde un país en particular llama la atención tras convertirse en el primero que realiza conteo regresivo desde tradicional Nochevieja.

A nivel mundial, Kiribati como archipiélago y país insular ubicado en la zona central oeste del océano Pacífico que incluye 33 atolones de coral e islas extendidas por todo el ecuador, es la nación cuyo territorio durante diciembre, termina siendo visitado por mayor cantidad de turistas, y precisamente a raíz de fascinante juego temporal donde la rotación de la tierra y la diferencia horaria definen rasgo distintivo.

Un total de 17 horas son las que hoy separan a Perú del país de Micronesia, y a partir de las 7 a.m. del 31 de diciembre, sus habitantes estarán abrazándose y deseándose sobre todo un ¡Feliz Año!, mientras de esta parte del continente americano, todavía habrá que esperar cierto tiempo.

Limitando por mar con Tuvalu, Nauru, Islas Marshall, Islas Cook, Polinesia Francesa, Tokelau y los territorios estadounidenses de Howland y Baker, Kingman y Palmyra, y Jarvis, el Kiribati que recibirá el 2026 primero que el resto, le ofrece a turistas un clima tan tropical como cálido, húmedo también, y templado por los vientos alisios.

ESTAS SON LAS MEJORES FRASES DE AÑO NUEVO 2026 QUE PUEDES ENVIARLE A TUS SERES QUERIDOS

Los festejos para recibir cada Año Nuevo, terminan trayendo consigo algarabía, pero a la vez una emotividad que logra verse traducida en los mensajes enviados a nuestros seres más queridos.

Haciendo uso de redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram, entre otros de gran popularidad, y con miras al inicio del 2026, te compartimos el siguiente y extenso listado que contiene desde inspiradoras frases hasta oraciones muy puntuales donde se desea prosperidad:

“ Que este Año Nuevo te encuentre con metas claras y la fuerza para alcanzarlas ”

” “ El 2026 es una hoja en blanco: escribe en ella la mejor versión de tu historia ”

” “ Cada nuevo año comienza con un sueño, haz que el tuyo sea imparable ”

” “ El éxito es la suma de pequeños esfuerzos diarios. Que el 2026 te motive a seguir avanzando ”

” “ Que este año encuentres el valor para empezar lo que siempre has querido ”

” “ El Año Nuevo no cambia tu vida: tú la cambias con tus decisiones ”

” “ Que el 2026 sea el momento perfecto para transformar tus metas en realidad ”

” “ Agradece lo vivido y abraza lo que está por llegar con esperanza y determinación ”

” “ Que cada día de este nuevo año te acerque un poco más a tus sueños ”

” “ Nunca es tarde para reinventarte: que este Año Nuevo sea tu punto de partida ”

” “ Las oportunidades no aparecen, se crean. Que el 2026 sea tu año de creación ”

” “ Haz de este Año Nuevo el impulso que necesitas para romper tus propios límites ”

” “ Que la confianza sea tu guía y la constancia tu mejor aliada en este nuevo ciclo ”

” “ El 2026 te espera con infinitas posibilidades: atrévete a explorarlas ”

” “ Cree en ti, incluso cuando nadie más lo haga. Ese será tu verdadero comienzo ”

” “ Cada nuevo año trae nuevas fuerzas: aprovecha las tuyas para avanzar sin miedo ”

” “ Que este Año Nuevo te inspire a perseguir aquello que enciende tu corazón ”

” “ Todo gran logro comienza con la decisión de intentarlo. Que el 2026 sea tu año para intentarlo todo ”

” “ No esperes momentos perfectos: créalos ”

” “ Que este año te enseñe que eres capaz de mucho más de lo que imaginas ”

” “ Renueva tus metas, eleva tus sueños y construye el 2026 que deseas ”

” “ El Año Nuevo es una oportunidad para empezar, no para rendirse ”

” “ Que cada desafío que enfrentes este año se convierta en un escalón hacia tu éxito ”

” “ El 2026 será tu año si tú decides que lo sea ”

” “ Que este Año Nuevo te encuentre fuerte, motivado y listo para conquistar tus sueños ”

” “ Que este Año Nuevo traiga a tu vida salud, amor y momentos que recordar para siempre ”

” “ Gracias por acompañarme un año más. Que el 2026 nos regale más risas y buenos momentos juntos ”

” “ A mi familia: gracias por ser mi fuerza. Que este nuevo año nos encuentre unidos y felices ”

” “ Amigo, que este Año Nuevo te abra caminos llenos de oportunidades y alegrías ”

” “ Que cada mes del 2026 esté lleno de paz, bendiciones y momentos especiales para ti y los tuyos ”

” “ Brindo por un nuevo año lleno de amor y por la suerte de tenerlos en mi vida ”

” “ Que el 2026 traiga nuevas aventuras para compartir con los que más quieres ”

” “ Gracias por ser parte de mi historia. Que este Año Nuevo te sorprenda con felicidad ”

” “ Familia, que este nuevo año nos regale salud, unidad y muchos sueños cumplidos ”

” “ Que este Año Nuevo te recuerde lo valiosa que es tu presencia en mi vida ”

” “ Amigos como tú hacen que cada año merezca la pena. ¡Por muchos más juntos! ”

” “ Que el 2026 multiplique tus alegrías y reduzca tus preocupaciones ”

” “ Gracias por tu cariño durante el año que se va. Que el que llega sea aún mejor ”

” “ Que este Año Nuevo encuentres paz en el corazón y motivos diarios para sonreír ”

” “ A quienes están lejos, mi deseo es que el 2026 nos vuelva a reunir ”

” “ Que tus días estén llenos de luz y que nunca falte el amor en tu hogar ”

” “ Amigo, que este nuevo año te traiga todo aquello que tanto has buscado ”

” “ A mi familia: cada año a vuestro lado es un regalo. Feliz Año Nuevo ”

” “ Que el 2026 sea un camino de crecimiento, alegría y nuevas experiencias ”

” “ Que este Año Nuevo te traiga abrazos sinceros y personas que sumen a tu vida ”

” “ Amigos, gracias por tantos momentos compartidos. Vamos por un año aún mejor ”

” “ Que encuentres motivos para agradecer cada día del nuevo año ”

” “ Mi mayor deseo es que el nuevo año te encuentre rodeado de amor ”

” “Que el 2026 nos regale más celebraciones, más risas y más recuerdos inolvidables”

Una vez culminado periodo anual como el 2025, e iniciado uno nuevo, las personas de gran parte del mundo, buscan asumir nuevos retos, y llevar a cabo actividades que quizá dejaron postergadas por diversos motivos, siendo las frases compartidas líneas arriba aquellas cuyo contenido podrían terminar impulsándote a alcanzar cada uno de tus objetivos.