Un próximo eclipse solar total, considerado como uno de los fenómenos astronómicos más extraordinarios del siglo, mantiene en alerta a científicos, observatorios y millones de aficionados alrededor del planeta. Especialistas internacionales advierten que este evento destacará por su inusual duración y por el recorrido que realizará sobre regiones densamente pobladas de Europa, África y Medio Oriente, donde el cielo llegará a oscurecerse completamente durante varios minutos. Debido a sus características excepcionales, expertos aseguran que un fenómeno similar tardará generaciones en repetirse con la misma intensidad y visibilidad. Descubre cuándo se desarrollará y cuáles serán los países privilegiados para observar este evento que la comunidad científica ya lo considera como histórico.

¿CUÁNDO OCURRIRÁ ESTE ECLIPSE SOLAR?

El fenómeno astronómico está programado para el 2 de agosto de 2027 y ha despertado enorme expectativa entre expertos y aficionados. Según los cálculos compartidos por Fred Espenak, reconocido astrónomo vinculado a estudios de eclipses de la NASA, la fase total alcanzará una duración aproximada de 6 minutos y 23 segundos, superando ampliamente a otros eclipses recientes.

La trayectoria principal del eclipse avanzará por un estrecho corredor ubicado en el hemisferio oriental, es decir, una franja específica del planeta donde la sombra más oscura de la Luna cubrirá completamente al Sol. Ese recorrido atravesará zonas de Europa, el norte de África y Medio Oriente, permitiendo que únicamente las ciudades situadas dentro de esa línea experimenten varios minutos de oscuridad total en pleno día. Fuera de esa franja, millones de personas solo podrán observar una ocultación parcial del Sol.

Foto: Freepik

¿QUÉ PAÍSES PODRÁN VER EL ECLIPSE TOTAL?

La totalidad del eclipse solo podrá apreciarse desde algunos territorios específicos. Entre los lugares confirmados para observar el fenómeno en su máxima intensidad figuran:

España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

Sudán

También se incluyen Gibraltar y el Territorio Británico del Océano Índico dentro de la trayectoria proyectada por la sombra lunar. Estas regiones tendrán la oportunidad de presenciar el cielo completamente oscurecido durante varios minutos.

¿EN QUÉ PAÍSES SOLO SE VERÁ DE FORMA PARCIAL?

Aunque la totalidad estará limitada a pocos lugares, el eclipse parcial podrá observarse desde amplias zonas de Europa, Asia, África e incluso partes de América del Norte. Entre los países que tendrán visibilidad parcial destacan Brasil, Estados Unidos, Francia, India, China, Canadá, Italia, Alemania, Turquía y Reino Unido.

Las estimaciones internacionales señalan que cerca de 4.620 millones de personas podrían contemplar al menos una parte del evento, aunque el nivel de ocultamiento solar dependerá de la ubicación geográfica de cada territorio.

Eclipse solar | Foto: Freepik

¿POR QUÉ ESTE FENÓMENO SUPERA EN RELEVANCIA A OTROS ECLIPSES CERCANOS?

La importancia de este suceso radica en su excepcional longevidad. Portales especializados como EclipseWise y Time and Date subrayan que su duración lo coloca por encima de eventos futuros, como el eclipse previsto para julio de 2028. La magnitud de la sombra lunar y su paso por áreas con alta densidad poblacional garantizan que este eclipse sea el más documentado y observado de nuestra época, convirtiéndose en un registro histórico para las generaciones actuales, según informa La República.

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