“Él y ella”, “The Pitt” 2, “FBI” 8 y “The Girl Taken”. Cuatro propuestas que prometen engancharnos de principio a fin. ¿Qué tienen en común? Son estrenos que importantes cadenas de streaming tienen disponibles desde hoy, jueves 8 de enero en toda Latinoamérica.

En la presente nota, resumiremos algunos detalles de cada una de las propuestas y te diremos dónde verlas si es que eres suscriptor de alguna de estas aplicaciones de streaming.

“THE PITT” temporada 2 (HBO MAX)

Empezando por orden de importancia esta lista, corresponde resumir “The Pitt”, el drama médico protagonizado por Noah Wyle que se llevó algunos de los más importantes galardones en las últimas premiaciones de la TV estadounidense.

Estamos en la sala de urgencias del Hospital de Pittsburgh. Antes de salir de vacaciones, el doctor Michael Robinavitch (Wyle) debe (nuevamente) poner orden en su sitio de trabajo. Con la gran ausencia de la doctora Collins (Tracy Ifeachor), nuestro indescifrable líder debe salvar a los habitantes de la ciudad de las más preocupantes emergencias.

Una escena de la segunda temporada de "The Pitt":

Según hemos podido ver en los adelantos de esta temporada 2, una contingencia pondrá en el limbo el funcionamiento del centro de urgencias y todos deberán poner su mayor esfuerzo para, de forma rústica, sacar adelante el trabajo diario. Cabe indicar que esta nueva temporada consta de 15 episodios.

“ÉL Y ELLA” (NETFLIX)

La serie más esperada del inicio del año en la cadena más poderosa. “Él y ella” es un thriller que parece tenerlo todo para enganchar. Desde el elenco, liderado por los reconocidos Tessa Thompson y Jon Bernthal hasta el director: William Oldroyd.

Anna es una presentadora de noticias que se entera de un misterioso crimen en Dahlonega, su pueblo natal. Allí viaja desde Atlanta. Pero no trabajará sola. En paralelo, el detective Jack Harper entra a tallar e investiga cosas que quizás podrían no gustarle mucho. Ambos terminan implicados, pero lo más interesante será esperar a tener la versión de cada uno. ¿Quién miente?

Jon Bernthal y Tessa Thompson en una escena de "Él y ella".

Son seis episodios que serán subidos íntegramente por Netflix para una típica ‘maratón’.

“FBI” 8 (UNIVERSAL+)

En tiempos donde la fecha de caducidad de las series es lo común, FBI ha salido bien librado de esto durante ya ocho temporadas. Creada por el ‘gurú de la vieja TV’, Dick Wolf, “FBI” presenta a los agentes a los agentes Maggie Bell (Missy Peregrym) y Omar Adom Zidan (Zeeko Zaki) en su objetivo de poner a buen resguardo la ciudad de Nueva York y todo EE.UU. de peligrosas amenazas.

A lo largo de las ya siete temporadas hemos visto cómo distintos personajes se han sumado al Buró. En esta ocasión, el turno es para la agente Eva Ramos, interpretada por la actriz de origen colombiano Juliana Aidén Martínez.

Una escena del episodio 1 de la temporada 8 de la serie "FBI". / Bennett Raglin

El fin de la temporada 7 mostró cómo el FBI tuvo que luchar contra una peligrosa amenaza interna que puso en riesgo real su funcionamiento. Ahora, mientras el equipo investiga la desaparición de un juez federal, las cosas verán un giro siniestro: el magistrado buscaba a su hijo desparecido en una rara isla.

Actúan, además de Zaki, Peregrym y Martínez, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, y John Boyd (Bones). A cargo de la dirección de este episodio estreno estará Alex Chapple.

“GIRL TAKEN” (PARAMOUNT+)

Algo cuesta arriba puede tener las cosas esta miniserie de Paramount+. No estamos ante la cadena con mayor cantidad de suscriptores en Perú, pero esta propuesta vaya que se las trae.

“Girl Taken” (“Joven secuestrada”, por su título en castellano) cuenta la historia de las gemelas Lily y Abby, cuyas vidas se ven alteradas cuando la primera es secuestrada por Rick Hansen (Alfie Allen), un sinuoso maestro del poblado. Tras vivir años en cautiverio, finalmente la joven logra escapar, sin embargo, descubrirá pronto que la libertad trae sus singulares desafíos.

Las gemelas de la serie "Girl Taken" de Paramount+.

Asimismo, mientras la familia se recupera del impacto generado por el rapto, el responsable sigue prófugo.

Este thriller psicológico tiene seis episodios, es producida por Paramount+ Reino Unido y tiene en su elenco, además de Allen, a Jill Halfpenny, Tallulah Evans y Delphi Evans.

La propuesta está basada en la novela “Baby Doll” escrita por Hollie Overton en el año. Los directores son Laura Way y Bindu De Stoppani.