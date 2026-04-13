Durante las Elecciones Generales 2026 en Perú, muchos ciudadanos desean conocer no solo los resultados nacionales, sino también el detalle específico de su mesa de sufragio. Para ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha implementado una herramienta digital que permite acceder a esta información de manera sencilla utilizando el número de DNI.

Si quieres saber qué candidato obtuvo la mayor votación en tu mesa, aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

Plataforma oficial para consultar resultados electorales

La ONPE ha habilitado su portal web de resultados (https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/main/actas), donde los electores pueden revisar el conteo de votos desglosado por cada mesa de sufragio a nivel nacional. Esta plataforma es de acceso libre y se actualiza conforme avanza el procesamiento de actas.

Dentro del sitio, encontrarás una sección dedicada a las actas electorales, donde se concentra toda la información necesaria para conocer los resultados detallados.

Cómo saber el resultado de tu mesa de sufragio

Para identificar al candidato ganador en tu mesa, solo necesitas seguir este procedimiento:

Accede al portal oficial de resultados de la ONPE. Ubica la sección de actas electorales. Ingresa el número de tu mesa de votación. Si no lo recuerdas, puedes buscarlo utilizando tu número de DNI. El sistema te mostrará las distintas categorías en disputa: presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Con estos pasos, podrás visualizar el resultado específico correspondiente a tu mesa.

Diferencia entre “contabilizado” y “pendiente”

Al consultar los datos, es fundamental entender el estado en el que se encuentra tu mesa:

“Contabilizado” : indica que el acta ya fue procesada y los votos han sido sumados al sistema. En este caso, podrás ver con claridad qué opción política obtuvo más respaldo.

: indica que el acta ya fue procesada y los votos han sido sumados al sistema. En este caso, podrás ver con claridad qué opción política obtuvo más respaldo. “Pendiente”: señala que el acta aún no ha sido procesada o validada, por lo que los resultados todavía no están disponibles.

Esta información es clave para interpretar correctamente lo que muestra la plataforma.

Resultados en constante actualización

Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales han señalado que el sistema se alimenta de manera progresiva, conforme se digitalizan y validan las actas en los centros de cómputo a nivel nacional.

Por ello, si en un primer momento no encuentras resultados para tu mesa, se recomienda volver a consultar más adelante, ya que la información se irá completando gradualmente.

Transparencia y acceso a la información electoral

Esta herramienta digital permite a los ciudadanos acceder de forma directa a los resultados de su mesa de votación, lo que fortalece la transparencia del proceso electoral.

En un escenario como el de las Elecciones 2026, contar con información clara, oficial y actualizada contribuye a generar mayor confianza en el sistema democrático y facilita que los votantes se mantengan informados sobre los resultados en su entorno más cercano.