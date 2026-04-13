El proceso de las Elecciones 2026 en Perú tendrá una extensión excepcional en Lima Metropolitana. El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que se mantendrán habilitadas trece instituciones educativas en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac para que más de 50 mil ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto este lunes 13 de abril.

La medida responde a una disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras las dificultades que impidieron la instalación de varias mesas de sufragio durante la jornada electoral del domingo.

Lista de colegios habilitados para votar

Las autoridades confirmaron que son 13 los locales de votación habilitados en tres distritos de Lima Metropolitana. A continuación, el detalle:

Colegios en San Juan de Miraflores

IE Parroquial Virgen de la Asunción

IE 6041 Alfonso Ugarte

IE 6151 San Luis Gonzaga

Colegios en Lurín

IE 7078 Virgen de Chapi

IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla

IE 7104 Ramiro Prialé Prialé

IE 6023 Julio C. Tello Rojas

IE 7239 Santísimo Salvador

IE 7267 Señor de los Milagros

IE 6026 Virgen de Fátima

Colegios en Pachacámac

IE 7261 Santa Rosa de Collanac

IEP El Universo de César Vallejo

IE Parroquial Virgen del Rosario

Estos locales fueron identificados por el JNE y la ONPE como aquellos donde no se pudo completar la instalación de mesas durante la jornada del domingo.

¿Por qué se amplió la jornada electoral?

La decisión de extender el proceso electoral se tomó luego de que no se lograra instalar un total de 187 mesas de sufragio en diferentes locales de votación. Esto dejó a miles de ciudadanos sin la posibilidad de votar en el horario regular.

Ante este escenario, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones ordenó, de manera excepcional, que se habilite una jornada adicional para garantizar el derecho constitucional al sufragio.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, confirmó que esta medida permitirá que todos los ciudadanos afectados puedan acudir a votar en las mismas condiciones que se establecieron originalmente.

Más de 52 mil ciudadanos podrán votar este lunes

Según cifras oficiales del Diario El Peruano, serán exactamente 52,251 electores los que podrán emitir su voto en esta jornada extraordinaria. Todos ellos corresponden a personas que no pudieron sufragar el domingo debido a problemas logísticos en la instalación de mesas.

La ONPE detalló que el proceso se desarrollará respetando el mismo horario: desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., lo que garantiza una ventana completa para que los votantes acudan sin inconvenientes.

Minedu garantiza locales de votación operativos

El Ministerio de Educación del Perú (Minedu) informó que todas las instituciones educativas involucradas continuarán operativas como locales de votación durante esta jornada adicional.

A través de un comunicado oficial, el sector indicó que se trabaja en coordinación permanente con el JNE y la ONPE para asegurar que los espacios estén habilitados, seguros y en condiciones adecuadas.

Además, se brindarán todas las facilidades necesarias para el desarrollo de la jornada electoral extraordinaria, reafirmando el compromiso del Estado con el ejercicio democrático.

Gobierno coordina medidas para garantizar el voto

El Consejo de Ministros también se pronunció sobre esta situación, señalando que todas las entidades del Poder Ejecutivo han sido instruidas para atender de manera prioritaria los requerimientos de las autoridades electorales.

En ese sentido, instituciones como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas del Perú adoptarán acciones para garantizar el orden, la seguridad y las facilidades necesarias para los votantes.

Mismas condiciones y horario para la votación

Uno de los aspectos más importantes de esta jornada extraordinaria es que se mantendrán las mismas condiciones de votación. Esto incluye tanto la ubicación de los locales como el horario de atención.

De acuerdo con la ONPE, las mesas de sufragio estarán habilitadas desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., replicando exactamente el esquema del día anterior.

Esto permite que los electores tengan claridad sobre dónde y cuándo deben acudir, evitando confusiones y facilitando el proceso.