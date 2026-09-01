El mundo continúa sorprendiendo cada vez más con el avance de su infraestructura en sectores como vivienda y transporte, impulsando el desarrollo y crecimiento de distintos países. Por ello, un proyecto de gran envergadura se perfila como uno de los más ambiciosos de Sudamérica, al contemplar la construcción de un puente de más de 12 kilómetros de longitud, considerado el más largo de la región. Esta imponente infraestructura no solo representará un importante avance para el país, sino que también beneficiará a millones de personas al facilitar el traslado entre dos importantes ciudades en cuestión de minutos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ PARTE DE SUDAMÉRICA SE CONSTRUYE EL PUENTE MÁS GRANDE?

Se trata de Brasil que construye el que será el puente más largo de Sudamérica, una megaobra de 12,4 kilómetros que unirá la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica, generando una serie de beneficios a favor de más de 10 millones de personas y el flujo diario de unos 28 000 vehículos. Así, tras finalizada, la estructura superará al Puente Río-Niterói y se convertirá en la más extensa de la región. Entre los principales beneficios de esta obra destacan sus tramos de hasta 82 metros de altura, además de que permitirá reducir en aproximadamente dos horas el tiempo de viaje entre ambas ciudades.

Asimismo, la obra se financia mediante una alianza público-privada entre las empresas chinas CCCC y CCECC y el Gobierno de Brasil. Según Reuters, el consorcio asumirá el 47 % de la inversión, mientras que el Gobierno federal y el estado de Bahía cubrirán el 53 % restante. Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lideró en Vera Cruz el inicio del ambicioso proyecto del puente, un plan que tendrá una inversión aproximada de US$ 2 220 millones, conforme comparte el diario AS. “Cuando construimos una obra de este tamaño hablamos de desarrollo económico y una serie de asuntos que son verdad, pero lo importante es que los habitantes de esta isla no pierdan algo muy importante que tienen y que es su tranquilidad”, dijo.

¿EN QUÉ PAÍSES DE SUDAMÉRICA ESTÁ LA MAYOR POBLACIÓN DE PINGÜINOS?

A través de un informe del ‘World Population Review’, compartido por Somos Cosmos, reveló que los pingüinos presentan una variedad de especies alrededor del mundo, pero que habitan principalmente en el hemisferio sur. Es decir, la Antártida cuenta con la mayor población de estas aves marinas, siendo más de 44 millones. En cuanto a países, Chile ocupa la segunda posición, con 13 millones de pingüinos. Le siguen territorios como las Islas Malvinas, con 1,2 millones, y Argentina, con 1 millón. En la novena posición figura Brasil, con 10 mil ejemplares; mientras que Perú cierra el top 10 con una población estimada en 4 mil individuos.