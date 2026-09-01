Por Redacción EC

El mundo continúa sorprendiendo cada vez más con el avance de su infraestructura en sectores como vivienda y transporte, impulsando el desarrollo y crecimiento de distintos países. Por ello, un proyecto de gran envergadura se perfila como uno de los más ambiciosos de Sudamérica, al contemplar la construcción de un puente de más de 12 kilómetros de longitud, considerado el más largo de la región. Esta imponente infraestructura no solo representará un importante avance para el país, sino que también beneficiará a millones de personas al facilitar el traslado entre dos importantes ciudades en cuestión de minutos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.