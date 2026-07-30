Por Christian Gambini

Syros Cats es una organización sin fines de lucro enfocada en el rescate, protección y bienestar de los gatos callejeros. Su labor está orientada a mejorar las condiciones de vida de los animales abandonados mediante diversas acciones de cuidado permanente como la esterilización, alimentación diaria, atención veterinaria y tratamiento médico a los felinos que lo requieren. Asimismo, impulsa procesos de adopción responsable para encontrarles un hogar definitivo. Por otro lado, sostiene sus actividades gracias al apoyo de personas e instituciones comprometidas con la protección animal. Para ello, recibe donaciones económicas y materiales destinadas al mantenimiento de los gatos rescatados. Además, promueve el patrocinio individual de animales como una forma de colaboración continua. La organización también convoca voluntarios interesados en participar en las labores de cuidado y asistencia. Del mismo modo, permite la visita de personas interesadas, siempre que sea mediante una cita previamente coordinada.