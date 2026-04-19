Hace algunas semanas se inició oficialmente el otoño en el Perú, en la que se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, el cambio de color de las hojas de los árboles y la presencia de días más frescos, entre otras condiciones. No obstante, expertos han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en algunas partes del país, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero; es decir, un mar aún variable, pero con tendencia a un calentamiento progresivo en los próximos días. Frente a ese contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que ciertas regiones presentarán altas temperaturas en las próximas horas y aumento en la radiación UV. Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población usar protector solar ante la exposición a la radiación, así como emplear sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ TENDRÁN ALTAS TEMPERATURAS ESTE 20 Y 21 DE ABRIL?

A través del Aviso Meteorológico n.° 152, publicado en sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que este lunes 20 y martes 21 de abril cerca de doce regiones de la sierra norte y centro del país presentarán aumento en la temperatura diurna, siendo calificado con nivel de alerta naranja. Así, el Senamhi indicó que se esperan temperaturas máximas de entre 20 °C y 33 °C en la sierra norte, y entre 18 °C y 29 °C en la sierra centro. Eso no es todo, se anticipa además una baja nubosidad al mediodía, lo que incrementará la radiación ultravioleta (UV), junto con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h, principalmente por la tarde. Los departamentos posiblemente afectados con este evento son Amazonas, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 20 al 21 de abril, se registrará el incremento de la temperatura diurna en la sierra.



✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de la radiación UV y ráfagas de viento.



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¿QUÉ SE SABE SOBRE LA LLEGADA DEL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO?

En declaraciones para La República, el subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, informó que, por ahora, la presencia del Fenómeno El Niño Costero se mantiene en estado de alerta, conforme a las indicaciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). De esta manera, implicaría que la temperatura del mar esté más cálida de lo normal entre los meses de marzo a noviembre, es decir, abarcaría las estaciones de otoño e invierno en el país. Así, el especialista indicó que, de acuerdo a los pronósticos para los próximos tres meses, se espera una temperatura más caliente; no obstante, señaló que aún se debe esperar la evolución del evento meteorológico.

Inclusive, Escajadillo confirmó que, hasta el momento, El Niño Costero se presenta como un evento débil, alcanzando un nivel moderado hacia julio. “Eso implica que vamos a tener de hecho un Niño Costero próximamente. La temperatura del mar en la franja costera presentará condiciones cálidas y, por ende, las temperaturas del aire que sentimos también mostrarán anomalías térmicas. De mantenerse este evento en el litoral costero, podríamos tener un otoño cálido e incluso un invierno cálido, aunque aún debemos observar cómo evoluciona. Cuando hay un Niño aparecen muchas opiniones personales, pero la ciudadanía debe estar atenta solo a la información especializada e institucional del país”, explicó a LR.