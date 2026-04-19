Por Redacción EC

Hace algunas semanas se inició oficialmente el otoño en el Perú, en la que se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, el cambio de color de las hojas de los árboles y la presencia de días más frescos, entre otras condiciones. No obstante, expertos han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en algunas partes del país, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero; es decir, un mar aún variable, pero con tendencia a un calentamiento progresivo en los próximos días. Frente a ese contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que ciertas regiones presentarán altas temperaturas en las próximas horas y aumento en la radiación UV. Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población usar protector solar ante la exposición a la radiación, así como emplear sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.