En este país de Sudamérica los nacidos en el 2008 ya deben empezar el servicio militar obligatorio | Foto: Pexels
En este país de Sudamérica los nacidos en el 2008 ya deben empezar el servicio militar obligatorio | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Para los miles de jóvenes de un país sudamericano que acaban de cumplir 18 años, el 2026 trae consigo un trámite legal muy importante: definir su situación militar. En esta nación en cuestión, todos los hombres jóvenes tienen la obligación de presentarse ante las autoridades para cumplir con este proceso, el cual determina si deberán integrarse a las filas de las fuerzas militares o si, por el contrario, podrán resolver su estatus a través de otras alternativas legales. Como existen muchas dudas sobre cuánto tiempo dura, qué beneficios reciben los soldados o qué pasa si alguien no puede prestar el servicio, es fundamental conocer qué dice la ley actual. Descubre en qué país se aplica esta obligación, quiénes exactamente deben cumplir con el servicio, entre otros detalles que debes tener en cuenta.

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