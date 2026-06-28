Para los miles de jóvenes de un país sudamericano que acaban de cumplir 18 años, el 2026 trae consigo un trámite legal muy importante: definir su situación militar. En esta nación en cuestión, todos los hombres jóvenes tienen la obligación de presentarse ante las autoridades para cumplir con este proceso, el cual determina si deberán integrarse a las filas de las fuerzas militares o si, por el contrario, podrán resolver su estatus a través de otras alternativas legales. Como existen muchas dudas sobre cuánto tiempo dura, qué beneficios reciben los soldados o qué pasa si alguien no puede prestar el servicio, es fundamental conocer qué dice la ley actual. Descubre en qué país se aplica esta obligación, quiénes exactamente deben cumplir con el servicio, entre otros detalles que debes tener en cuenta.

¿CUÁL ES EL PAÍS QUE MANTIENE ESTA NORMATIVA VIGENTE?

La nación que exige este cumplimiento es Colombia. De acuerdo con el marco legal estipulado por la Ley 1861 de 2017, este territorio sudamericano sostiene un sistema de reclutamiento obligatorio para la población masculina que se encuentra entre los 18 y 24 años de edad.

Es responsabilidad del Ejército Nacional y otras entidades estatales gestionar el llamado a filas y verificar que todo varón mayor de edad cumpla con el mandato legal, ya sea integrándose a la institución castrense o tramitando legalmente su exención.

En el caso de las mujeres, la prestación del servicio no es obligatoria, aunque pueden participar de forma voluntaria si desean integrar las Fuerzas Militares o colaborar en programas de apoyo institucional impulsados por el Estado.

Un soldado del ejército patrulla en Tibú, provincia de Norte de Santander, Colombia. (Foto de Schneyder Mendoza / AFP) / SCHNEYDER MENDOZA

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL SERVICIO MILITAR?

El tiempo de permanencia depende del nivel educativo de cada conscripto. Los jóvenes que concluyeron la educación secundaria generalmente cumplen un periodo de 12 meses. En cambio, quienes no obtuvieron el título de bachiller pueden permanecer hasta 18 meses.

Durante ese tiempo desarrollan labores de respaldo a las Fuerzas Armadas, incluyendo actividades de vigilancia, apoyo logístico, operaciones de seguridad y participación en iniciativas comunitarias en diferentes zonas del territorio colombiano.

¿QUÉ BENEFICIOS RECIBEN QUIENES PRESTAN EL SERVICIO MILITAR?

El Estado colombiano entrega diversos beneficios a quienes cumplen con esta obligación. Los soldados reciben una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo, además de alojamiento, alimentación, uniformes y atención médica durante toda su permanencia en el servicio.

Cuando finalizan su periodo de incorporación también obtienen un pago de licenciamiento y apoyo para facilitar su regreso a la vida civil, como parte de las medidas destinadas a reconocer su tiempo de servicio.

(Foto de Ejército Nacional de Colombia / EFE) / Ejército Nacional de Colombia

¿QUIÉNES PUEDEN QUEDAR EXENTOS DEL SERVICIO MILITAR?

La ley contempla varias situaciones que permiten quedar exonerado del servicio militar. Entre ellas se encuentran las personas con enfermedades o discapacidades que les impidan cumplir las funciones exigidas. También pueden acceder a este beneficio los hombres casados, quienes tienen hijos o quienes son responsables del sustento económico de sus padres o hermanos.

Asimismo, la norma incluye a integrantes de comunidades indígenas que permanecen en sus territorios y a religiosos pertenecientes a instituciones oficialmente reconocidas.

En determinados casos, el ciudadano tiene la posibilidad de normalizar su situación pagando una tasa de compensación establecida por la ley, según informa el diario Cronista.

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