Un espectáculo astronómico captará la atención del mundo durante la primera semana de septiembre: la Luna de Sangre 2025, un eclipse lunar total que promete teñir el cielo de un rojo intenso en varias regiones del planeta. Se trata del segundo y último fenómeno de este tipo en el año, y además será el más largo desde 2022.

Sin embargo, no todos tendrán la suerte de presenciarlo. Un país de Sudamérica quedará totalmente al margen de la visibilidad del evento, lo que ha generado interés entre los aficionados a la astronomía. A continuación, te contamos de qué país se trata.

¿EN QUÉ PAÍS NO SE PODRÁ VER EL ECLIPSE LUNAR?

De acuerdo con el portal especializado TimeandDate.com, Chile quedará fuera de la zona de visibilidad del eclipse. Lo mismo sucederá con gran parte de América Latina, que tampoco podrá observar la llamada Luna de Sangre en la noche del 7 al 8 de septiembre, según informa la plataforma El Mostrador.

¿DÓNDE SÍ SE PODRÁ APRECIAR EL FENÓMENO?

El eclipse será visible en su totalidad desde continentes como Europa, Asia, África y Australia, que tendrán la mejor perspectiva del evento. En tanto, países ubicados en el oeste de Norteamérica, el este de Sudamérica y distintas áreas del Atlántico, Índico, Pacífico, así como regiones del Ártico y la Antártida, solo podrán contemplar una fase parcial del fenómeno.

¿EN QUÉ HORARIO SE DESARROLLARÁ LA LUNA DE SANGRE?

La secuencia astronómica dará inicio con una fase parcial a las 16:27 (hora UTC) del domingo 7 de septiembre. El momento de mayor esplendor llegará a las 18:11 (UTC), cuando la Luna se vea completamente teñida de tonos rojizos, y finalizará a las 20:55 (UTC). En total, la fase de oscuridad absoluta durará 1 hora y 22 minutos, lo que convierte a este eclipse en el más extenso del año.

¿POR QUÉ LA LUNA ADQUIERE ESE TONO ROJO?

El característico color de la Luna de Sangre ocurre cuando la Tierra se interpone perfectamente entre el Sol y su satélite natural, bloqueando la luz solar directa. Sin embargo, parte de esa luz logra atravesar la atmósfera terrestre. En ese proceso, los tonos azulados y violetas se filtran, permitiendo que únicamente los rojizos y anaranjados alcancen la superficie lunar, generando así su aspecto tan particular.

¿CUÁLES SON LAS DIFERENTES VARIEDADES DE ECLIPSES LUNARES QUE SE PUEDEN OBSERVAR?

Existen tres tipos de eclipses lunares: eclipses penumbrales, eclipses parciales y eclipses totales. Durante un eclipse penumbral, la Luna entra en la penumbra de la Tierra y solo se oscurece ligeramente. En un eclipse parcial, solo una parte de la Luna entra en la sombra de la Tierra y se oscurece parcialmente. En cambio, durante un eclipse lunar total, toda la Luna entra en la sombra de la Tierra y puede adquirir una tonalidad rojiza debido a la luz refractada.

¿CÓMO SE PUEDE VISUALIZAR UN ECLIPSE LUNAR DE MANERA CORRECTA?

Para observar este eclipse lunar de manera óptima, se necesita de un cielo despejado, por lo que una primera recomendación sería alejarse de los puntos principales de la ciudad, que suelen tener una mayor contaminación lumínica. Otro gran consejo es acudir a lugares elevados, como miradores, lomas y cerros. Además, revisa el pronóstico del tiempo para evitar problemas con nubes o lluvia que puedan obstruir la vista. Si complementamos estos pasos con binoculares o telescopios, tendremos asegurada una experiencia inigualable.