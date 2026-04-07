La práctica de disciplinas como el fútbol logra llevarse a cabo gracias a infraestructuras adecuadas, y sobre todo aforos que permiten recibir a miles de espectadores anualmente. Ahora la cantidad de aficionados que puede albergar un estadio, termina llamando la atención de medios y fanáticos del ‘deporte rey’, y esto debido a una edificación de recinto iniciada en setiembre de 2024, y contando con el apoyo de gobierno nacional busca convertirse en el más grande del mundo. Bajo el diseño arquitectónico de Populous, firma originaria de Estados Unidos, a continuación te contamos en qué consiste la obra de la cual se comenta con expectativa, y cuál magno evento pretende albergar dentro de los próximos 4 años.

EN ESTE PAÍS SE VIENE CONSTRUYENDO LO QUE SERÁ EL ESTADIO MÁS GRANDE DEL MUNDO GRACIAS A CAPACIDAD PARA 115 MIL ESPECTADORES

A nivel global, diversos son los países que cuentan con destacadas infraestructuras, y deportivamente algunas llaman más la atención de medios y amantes del ‘deporte rey’, debido a características entre las cuales termina figurando el aforo, por ejemplo.

Con respecto a esto último mencionado, pasamos a compartirte los pormenores entorno a la construcción del Estadio Hassan II ubicado en Marruecos, y específicamente dentro de la localidad de El Mansouria, provincia de Benslimane, y a 38 km al norte de Casablanca, la ciudad africana que albergará duelos de la Copa del Mundo 2030.

Dicho recinto deportivo, y proyectado a convertirse en el de mayor capacidad a nivel global, fue “concebido como un lugar de encuentro, similar al Moussem, las fiestas tradicionales donde se reúne la comunidad”, remarca Tarik Oualalou durante diálogo concedido a L’Observateur du Maroc et d’Afrique, y como uno de los arquitectos principales de iniciativa ideada para recibir a 115 mil personas desde el 2028.

“El estadio está cubierto por una llamativa cubierta formada por una singular estructura de celosía de aluminio”, alcanza a leerse asimismo mediante publicación realizada por parte de Populous, firma global estadounidense cuya información brindada también puntualiza en que el Hassan II “cumplirá íntegramente con la normativa de la FIFA” buscando albergar la gran final del Mundial 2030 tras designarse a Marruecos como país coanfitrión junto a España y Portugal.

ESTE MODERNO ESTADIO LATINOAMERICANO PROYECTA A INAUGURARSE EN 2027 Y CONTANDO CON EL APORTE DE TECNOLOGÍA CHINA

Ya transcurren los meses de 2026, y desde América Latina, medios reportan los detalles entorno a la edificación de modernas instalaciones deportivas como aquellas vinculadas a recinto cuya modernidad haría que supere al mítico Maracaná brasileño.

Desde Centroamérica puntualmente, hoy llega la noticia referente a los avances del que proyecta ser el Estadio Nacional de El Salvador gracias a construcción realizada por parte de China State Construction e inversión ascendente a los 100 millones de dólares.

Con capacidad para 50 mil personas, y posibilidad de llegar a 60 mil, dicho recinto le ofrecerá a sus espectadores una infraestructura donde resalta la habilitación de área designada para Personas con Discapacidad (PCD), por ejemplo, y asimismo diseño que contempla la incorporación de dos canchas de baloncesto y zona polideportiva destinada a la práctica de otras disciplinas.

Proyectado para inaugurarse en 2027, el Estadio Nacional representa un “proyecto emblemático de la cooperación entre China y El Salvador”, refería el presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, durante ceremonia de donación de la maqueta arquitectónica mediante la cual logra visibilizarse cómo quedaría construido en los terrenos de la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios (Antiguo Cuscatlán).

LAS MÁS RESALTANTES CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA EL ESTADIO NACIONAL DE EL SALVADOR

Iluminación LED de nivel FIFA, y apta para las transmisiones en ultra alta definición.

Pantallas gigantes y sistemas digitales integrados que buscan mejorar la experiencia de los espectadores.

Infraestructura multipropósito e ideal para la práctica del fútbol, y realización de conciertos y eventos culturales.

Accesos y circulación eficientes pensando en las PCD y gran flujo de personas.

Criterios de sostenibilidad gracias al uso de materiales de larga durabilidad y eficiencia energética.