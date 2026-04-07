Por Redacción EC

La práctica de disciplinas como el fútbol logra llevarse a cabo gracias a infraestructuras adecuadas, y sobre todo aforos que permiten recibir a miles de espectadores anualmente. Ahora la cantidad de aficionados que puede albergar un estadio, termina llamando la atención de medios y fanáticos del ‘deporte rey’, y esto debido a una edificación de recinto iniciada en setiembre de 2024, y contando con el apoyo de gobierno nacional busca convertirse en el más grande del mundo. Bajo el diseño arquitectónico de Populous, firma originaria de Estados Unidos, a continuación te contamos en qué consiste la obra de la cual se comenta con expectativa, y cuál magno evento pretende albergar dentro de los próximos 4 años.

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