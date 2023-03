Una de las preguntas más frecuentes que podrían hacerse aquellos interesados en la lengua española, sería qué país lo habla mejor, pues es algo válido querer tenerla como referencia. Con esta incógnita abordamos la actual nota.

Este tema es bastante debatible, ya que si visitas alguno de los países de habla hispana, te dirán que allí es dónde lo hablan mejor, a pesar que tengan estudios que digan lo contrario, como por ejemplo, el caso de Chile y Argentina, que según algunos expertos son los países que salen mal parados, caso contrario con Colombia, que gracias a su acento tiene mejor opiniones.

Sin embargo, estos estudios poco valen. Al menos, para Alejandro Torrealba, un profesor de origen colombiano que enseña español como asignatura en la Liberty University (Virginia, EE.UU.), que tiene claro en qué país se habla mejor nuestro idioma.

Tal y como recoge La Vanguardia, el docente comenzó a dar su opinión al respecto cuando una de sus estudiantes le preguntó: “¿En qué parte del mundo se habla mejor el español?”. Él no pudo dejar de lado esta duda y dió una respuesta que sorprendió.

“Al menos, desde un planteamiento riguroso y científico, no hay ningún país en el que se pueda decir que se habla el mejor español”, explica, añadiendo que la respuesta a esa pregunta más bien tiene que ver con el uso del idioma: “Sin embargo, podemos hablar acerca del debido que hablan o manejan mejor el lenguaje que otros, y eso se debe a la formación personal, al conocimiento de la ortografía, la gramática”.

El profesor continúa explicando: “Yo he viajado a diferentes países en Latinoamérica y no puedo decir ‘en este país se habla mejor español’ que en otro”, insiste, antes de matizar: “Sin embargo, he conocido personas en diferentes países que se comunican muy bien. Generalmente son periodistas, abogados, ... que han tenido algún tipo de formación académica”.

¿Y EL ESPAÑOL DE ESPAÑA?

Si bien muchos tienen la creencia de que en el país europeo se habla mejor el idioma por ser el origen de la lengua, esto no sería cierto según especialistas en el tema. Una de ellos es Lola Pons, una filóloga que tiene clara su respuesta.

“Ningún lugar es representante de la pureza lingüística. El que saque esa bandera se equivoca por completo”, y complementa: “La lengua existe dentro de nosotros, no existe a partir de un modelo ideal creado en el siglo XI en Castilla. Pero es muy común incurrir en esa idea, también ocurre en el caso del inglés. La lengua existe siempre en el ahora, en este diálogo que mantenemos tú y yo, sucede”.