Un acontecimiento de gran significado espiritual, social y turístico se prepara con entusiasmo en la franja costera peruana tras confirmarse de forma oficial la pronta edificación de un impresionante y trascendental homenaje en honor al Papa León XIV, máxima autoridad de la Iglesia católica mundial. Esta gigantesca e imponente obra, diseñada con el propósito principal de brindarle una cálida e inolvidable bienvenida al Santo Padre tras su esperada llegada al país, busca también recordar el incansable trabajo social, la cercanía comunitaria y el apoyo constante que se brindó a las familias más vulnerables durante momentos sumamente difíciles para la población. Descubre dónde se ubicará exactamente esta grandiosa escultura y cuáles son los detalles técnicos y simbólicos más importantes de su histórica edificación.

¿EN QUÉ PARTE DE LIMA SE ENCONTRARÁ LA MONUMENTAL ESTATUA QUE RECIBIRÁ AL PAPA LEÓN XIV?

La imponente figura estará emplazada justo al ingreso del circuito vehicular costero de la provincia constitucional del Callao, dentro de las instalaciones del Parque del Niño Gaelito.

De acuerdo con el alcalde provincial, César Pérez, este recinto fue elegido estratégicamente para que la estatua dé el encuentro al pontífice: “Al inicio de la Costa Verde, en el Parque del Niño del Callao y esta imagen va a recibir a nuestro Papa.”

El Parque del Niño Gaelito será el lugar donde se levantará la estatua del papa León XIV, muy cerca al aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Andina)

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO SOCIAL Y EL LEGADO DETRÁS DE ESTE HOMENAJE?

La obra reposará en un espacio público cargado de un emotivo significado local, ya que rinde tributo a un pequeño de tan solo cuatro años de edad que perdió la vida heroicamente al salvar a su hermana pequeña en un siniestro urbano ocurrido este año.

Asimismo, el monumento ensalza la labor pastoral realizada durante la crisis sanitaria. “Monseñor Prevost, encargado del Obispado del Callao en la época del COVID, y él venía manejando desde Chiclayo su carro hasta el Callao para poder hacer labor social, para poder llevarle alimento, pollo, comida, pescado a los que menos tienen y más necesitan de todo el Callao”, remarcó el burgomaestre César Pérez a la agencia Andina.

De este modo, la escultura pretende consolidarse no solo como un atractivo turístico de gran convocatoria, sino como un punto permanente de memoria hacia el legado espiritual del Santo Padre.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES DEL MONUMENTO?

Esta estatua, considerada la representación de mayor envergadura erigida en honor al Santo Pontífice a nivel global, exhibirá una pose con los brazos extendidos hacia el océano. El proceso completo de edificación e instalación de esta estructura requerirá un periodo de ejecución de dos meses.

Respecto a sus especificaciones físicas, el Gerente de Desarrollo Urbano del Callao, Carlos Arana, precisó: “Tiene una altura de 14 metros, un ancho de 8 metros aproximadamente. Tiene una estructura de acero en fierro para poder sostener esta escultura y el viento del mar aguanta 120 km/h.”

Una estatua de casi 15 metros recibirá al papa León XIV en el Callao. Foto: Municipalidad del Callao

¿QUÉ MEDIDAS OFICIALES ADOPTÓ EL GOBIERNO PARA LA PRÓXIMA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV?

El Ejecutivo declaró de importancia nacional la visita del Papa al Perú, programado del 11 al 17 de noviembre de 2026, así como todos los eventos de preparación previstos para la segunda mitad del año.

A través de la Resolución Suprema N.° 132-2026-RE, firmado por la presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi y el canciller Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, se formalizó esta gira de seis días que abarcará actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Para facilitar la organización, la norma permite que el Ministerio de Relaciones Exteriores ejecute las gestiones requeridas para la logística del evento con fondos provenientes de su propio pliego presupuestario.

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