Por Redacción EC

El panorama climático en la selva peruana encendió las alertas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre un episodio de precipitaciones intensas que se presentará durante el fin de semana, motivo por el cual activó una alerta naranja para varias zonas de esta región. De acuerdo con el reporte, las lluvias no llegarán solas. Se prevé que estén acompañadas de tormentas eléctricas y vientos con velocidades que podrían bordear los 45 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de emergencias locales. Este tipo de eventos suele generar complicaciones como crecidas de ríos, caída de árboles o interrupciones en vías de comunicación, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar medidas preventivas. Las autoridades, en tanto, se mantienen en vigilancia ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante el desarrollo de este fenómeno climático. A continuación, te contamos todos los detalles que necesitas conocer sobre esta situación.