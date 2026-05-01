El panorama climático en la selva peruana encendió las alertas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre un episodio de precipitaciones intensas que se presentará durante el fin de semana, motivo por el cual activó una alerta naranja para varias zonas de esta región. De acuerdo con el reporte, las lluvias no llegarán solas. Se prevé que estén acompañadas de tormentas eléctricas y vientos con velocidades que podrían bordear los 45 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de emergencias locales. Este tipo de eventos suele generar complicaciones como crecidas de ríos, caída de árboles o interrupciones en vías de comunicación, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar medidas preventivas. Las autoridades, en tanto, se mantienen en vigilancia ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante el desarrollo de este fenómeno climático. A continuación, te contamos todos los detalles que necesitas conocer sobre esta situación.

¿En qué regiones del Perú se podrían registrar descargas eléctricas? Esto dice Senamhi

El reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advierte que las lluvias previstas alcanzarán niveles significativos a lo largo de la selva. En la zona norte, los acumulados podrían bordear los 62 milímetros por día, mientras que en el sector central se estiman valores cercanos a los 55 mm/día. En el sur, en tanto, las precipitaciones se ubicarían alrededor de los 50 mm diarios.

Estas cifras superan los registros habituales para esta época del año, lo que eleva el riesgo de afectaciones en distintas localidades. El incremento en la intensidad de las lluvias podría impactar tanto en las actividades cotidianas como en la infraestructura, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.

La advertencia emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú se extiende a once regiones del país: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali, donde se prevé un impacto directo de las lluvias intensas durante el periodo de alerta.

Ante este escenario, las autoridades instaron a la ciudadanía a seguir de cerca los reportes oficiales y adoptar medidas preventivas para minimizar posibles riesgos, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advirtió que las precipitaciones no se presentarán de forma aislada, sino acompañadas de tormentas eléctricas y vientos sostenidos que podrían intensificar los riesgos en distintas zonas de la selva.

Según el pronóstico, las ráfagas de viento podrían superar los 45 kilómetros por hora, especialmente en áreas abiertas o con abundante vegetación, lo que incrementa la posibilidad de caída de árboles y afectaciones en infraestructuras.

Este escenario también podría generar interrupciones en el servicio eléctrico y complicaciones en las vías de comunicación, por lo que se recomienda tomar precauciones ante eventuales emergencias derivadas de las condiciones climáticas.

¿Qué más debes saber sobre esta situación?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú alertó que la intensidad de estos eventos climáticos podría derivar en emergencias como el aumento del caudal de los ríos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra en áreas de mayor vulnerabilidad.

Frente a este escenario, las autoridades locales han intensificado el monitoreo de los principales afluentes y activado medidas preventivas para responder ante cualquier eventualidad. Estas acciones se desarrollan en coordinación con la población y los equipos de emergencia, con el objetivo de reducir los riesgos y atender posibles incidentes de manera oportuna.

Qué es Senamhi

Actualmente el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente.

Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).