Por Redacción EC

La madrugada de este lunes 31 de agosto transcurrió con sobresaltos en distintos puntos del país, luego de que cuatro movimientos sísmicos sacudieran diversas regiones. Los temblores registraron magnitudes que oscilaron entre 3.6 y 4.1, según el reporte oficial. Los eventos ocurrieron durante las primeras horas de la jornada, cuando gran parte de la población aún permanecía en sus hogares. La actividad volvió a recordar que el territorio peruano se encuentra expuesto constantemente a movimientos telúricos. El reporte fue difundido por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).