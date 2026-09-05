Por José Templo

El Gobierno dispuso nuevas medidas en cinco establecimientos penitenciarios como parte de su estrategia para enfrentar el avance de la criminalidad organizada y reforzar la seguridad ciudadana en el país. La decisión busca fortalecer la vigilancia en los alrededores de estos recintos, aumentar el control de los accesos y evitar que desde allí se coordinen delitos hacia el exterior, especialmente mediante el uso de medios de comunicación prohibidos. La medida tendrá una duración de 60 días y contempla la participación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, mientras el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantendrá el control interno de las cárceles. Descubre cuáles son los penales incluidos, qué acciones se ejecutarán y qué derechos se restringirán durante la emergencia.

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