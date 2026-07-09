El fenómeno de Erling Haaland ha puesto al fútbol de su país bajo la lupa de millones de hinchas. Apodado como “El Androide” o “El Vikingo”, el letal delantero del Manchester City defiende con orgullo la camiseta de Noruega. Sin embargo, más allá de sus goles, este rincón del planeta esconde una geografía impresionante, una cultura particular y secretos que te van a sorprender.

Aquí te contamos exactamente dónde está ubicado, qué idioma se habla en sus calles y los datos más insólitos de la tierra que vio crecer al goleador.

¿Dónde queda Noruega?

Noruega está ubicada en el norte de Europa y ocupa la parte occidental de la Península Escandinava. Limita al este con Suecia y, en su extremo norte, comparte una fría frontera terrestre con Finlandia y con Rusia. Sus costas son bañadas por el Océano Atlántico y el Mar de Barents, regalando paisajes de ensueño.

¿Qué idioma hablan los noruegos?

El idioma oficial es el noruego, una lengua germánica septentrional directamente emparentada con el sueco y el danés. Como dato curioso para editores o curiosos de la lingüística, no se escribe de una sola forma. Tiene dos variantes escritas oficiales: el Bokmål (literalmente “lengua de los libros”, usado por la gran mayoría) y el Nynorsk (“nuevo noruego”). No te preocupes por el turismo: casi el 90% de su población habla un inglés impecable.

5 Datos curiosos de Noruega que seguro no sabías

La tierra de los fiordos va mucho más allá de los paisajes de postales. Es un país que rompe récords mundiales en los lugares menos pensados.

Le enseñaron a Japón a comer sushi de salmón: Aunque el sushi es una obra de arte puramente japonesa, ellos no consumían salmón en este platillo porque el suyo tenía parásitos. En la década de 1980, una delegación comercial noruega viajó a Japón y les vendió su salmón de criadero, limpio y perfecto para comer crudo. Hoy es el ingrediente más popular del mundo.

Aunque el sushi es una obra de arte puramente japonesa, ellos no consumían salmón en este platillo porque el suyo tenía parásitos. En la década de 1980, una delegación comercial noruega viajó a Japón y les vendió su salmón de criadero, limpio y perfecto para comer crudo. Hoy es el ingrediente más popular del mundo. Tienen el túnel para autos más largo del planeta: Se llama el túnel de Lærdal, tiene una extensión de 24.5 kilómetros de largo y cruzarlo toma unos 20 minutos. Para evitar que los conductores se queden dormidos por la monotonía, los ingenieros instalaron luces azules y amarillas que simulan el amanecer dentro de la montaña.

Se llama el túnel de Lærdal, tiene una extensión de de largo y cruzarlo toma unos 20 minutos. Para evitar que los conductores se queden dormidos por la monotonía, los ingenieros instalaron luces azules y amarillas que simulan el amanecer dentro de la montaña. Existe un pueblo donde es “ilegal” morir: En el remoto archipiélago de Svalbard , los entierros están prohibidos desde 1950. ¿La razón? Hace un frío tan extremo que el suelo congelado (permafrost) impide que los cuerpos se descompongan, manteniendo activos virus de hace un siglo. Si alguien se enferma de gravedad, es trasladado en avión al continente.

En el remoto archipiélago de , los entierros están prohibidos desde 1950. ¿La razón? Hace un frío tan extremo que el suelo congelado (permafrost) impide que los cuerpos se descompongan, manteniendo activos virus de hace un siglo. Si alguien se enferma de gravedad, es trasladado en avión al continente. Energía limpia pero gasolina carísima: El 98% de la electricidad de Noruega proviene de centrales hidroeléctricas (energía limpia del agua). Aunque son uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, su filosofía ambiental hace que la gasolina local tenga impuestos altísimos, superando con creces el promedio europeo para desincentivar el uso de autos de combustión.

El 98% de la electricidad de Noruega proviene de centrales hidroeléctricas (energía limpia del agua). Aunque son uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, su filosofía ambiental hace que la gasolina local tenga impuestos altísimos, superando con creces el promedio europeo para desincentivar el uso de autos de combustión. La palabra “Esquí” nació allí: Noruega es la cuna del esquí moderno. Hay pinturas rupestres que demuestran que los locales usaban maderas para deslizarse en la nieve hace más de 4,000 años. De hecho, la palabra ski proviene del noruego antiguo y significa “pedazo de madera dividido”.

El “vínculo oculto” de Erling Haaland con su país

A pesar de ser el máximo ícono moderno de Noruega, hay un detalle de su vida que muchos pasan por alto: Erling Haaland nació en Leeds, Inglaterra. Su padre, Alf-Inge Haaland, también era futbolista profesional y jugaba en la Premier League en el año 2000.

A pesar de tener la opción de jugar por la selección inglesa, Erling eligió con el corazón y se mudó a la localidad noruega de Bryne desde muy pequeño. Además, en las competencias internacionales suele utilizar el dorsal con el nombre “Braut Haaland”, rindiendo un profundo homenaje al apellido de su madre, Gry Marita Braut, una destacada exatleta de heptatlón noruega.

Gastronomía única

La gastronomía de Noruega está totalmente marcada por su clima extremo y su geografía. Durante siglos, los noruegos tuvieron que ingeniárselas para conservar los alimentos durante los largos y oscuros inviernos. El resultado es una cocina rústica, honesta y llena de contrastes, donde el pescado fresco, las carnes de caza y los métodos de fermentación o secado son los verdaderos protagonistas.

Aquí tienes un repaso por sus platos más emblemáticos, desde los más deliciosos hasta los más extremos que desafían a cualquier paladar.

Los reyes del mar: Pescados que dieron la vuelta al mundo

Al tener miles de kilómetros de costa helada, los productos marinos son la base de su identidad culinaria.

Laks (Salmón Noruego): Es el embajador mundial del país. Se consume de mil formas: fresco, a la parrilla o al horno. Sin embargo, la joya de la corona es el Gravlaks , que consiste en finas láminas de salmón curadas en una mezcla de sal, azúcar y abundante eneldo fresco. Se sirve frío sobre pan con una salsa agridulce de mostaza.

Es el embajador mundial del país. Se consume de mil formas: fresco, a la parrilla o al horno. Sin embargo, la joya de la corona es el , que consiste en finas láminas de salmón curadas en una mezcla de sal, azúcar y abundante eneldo fresco. Se sirve frío sobre pan con una salsa agridulce de mostaza. Tørrfisk (Bacalao Seco): Este pescado es historia pura. En las islas Lofoten, el bacalao se cuelga en enormes estructuras de madera al aire libre para que el viento gélido del Ártico y el sol lo sequen de forma natural. No lleva sal; el clima hace todo el trabajo de preservación.

Platos tradicionales: Sabor casero y reconfortante

Cuando el frío aprieta, los noruegos recurren a platos calientes y calóricos que se cocinan a fuego lento.

Fårikål (El Plato Nacional): Es la comida casera por excelencia, tan importante que tiene su propio día nacional en septiembre. Su preparación es increíblemente simple pero sabrosa: capas de carne de cordero con hueso, col blanca (repollo), pimienta negra en grano y un poco de agua. Se hierve durante horas hasta que la carne se deshace sola.

Es la comida casera por excelencia, tan importante que tiene su propio día nacional en septiembre. Su preparación es increíblemente simple pero sabrosa: capas de carne de cordero con hueso, col blanca (repollo), pimienta negra en grano y un poco de agua. Se hierve durante horas hasta que la carne se deshace sola. Kjøttkaker: Son las primas noruegas de las famosas albóndigas suecas, pero suelen ser más grandes y planas. Se preparan con carne de res picada, sazonadas con nuez moscada y jengibre, y se sirven bañadas en una densa salsa de color marrón, acompañadas de puré de guisantes y patatas hervidas.

La comida extrema de los vikingos