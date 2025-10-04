Octubre llega con una agenda llena de celebraciones en todo el país. Desde el norte hasta la selva amazónica, diversas regiones peruanas ofrecen festividades, ferias y paisajes que invitan a dejar atrás la rutina y disfrutar de experiencias únicas. Si buscas un motivo para viajar, este mes ofrece una excusa perfecta para hacerlo.

¿QUÉ FESTIVIDADES SE CELEBRAN EN LA SELVA NORTE DEL PERÚ?

En Amazonas, la fe se manifiesta del 1 al 18 de octubre con la fiesta patronal en honor al Señor de los Milagros de Huancas, en la provincia de Chachapoyas. La celebración reúne a una multitud de devotos y turistas que participan en misas, procesiones y velaciones, además de disfrutar de ferias gastronómicas y actividades deportivas. Durante estas fechas también se puede admirar el arte tradicional de la elaboración de velas para los centilleros, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2012.

En San Martín, la ciudad de Tarapoto se convierte del 2 al 5 de octubre en sede de la ExpoAmazónica 2025, una de las ferias más importantes de la selva peruana. Este evento combina ruedas de negocios, ferias gastronómicas, foros y presentaciones culturales. Además, la ciudad de Lamas celebra su aniversario del 7 al 16 de octubre con desfiles, ferias artesanales y el Festival Regional de Danzas Folclóricas.

¿CUÁLES SON LOS DESTINOS FESTIVOS EN LA SIERRA CENTRAL Y SUR?

En Apurímac, Abancay rinde homenaje a la Virgen del Rosario del 1 al 7 de octubre con procesiones, novenas y misas, además del Festival del Pan y del Tallarín Abanquino. Las noches se llenan de música con serenatas y la tradicional quema de castillos.

Cajamarca celebra por partida doble. En Cajabamba, la devoción se expresa con la danza de los Diablos de Cajabamba durante la fiesta de la Virgen del Rosario, el primer domingo de octubre. Mientras tanto, del 6 al 12 de octubre se desarrolla la Semana Turística y Cultural de Cajamarca, que ofrece pasacalles, ferias, desfiles y competencias deportivas.

En Huánuco, las celebraciones también se viven intensamente. Tingo María conmemora su 87 aniversario de creación política del 1 al 15 de octubre, con un programa que incluye eventos culturales, artísticos y gastronómicos. A su vez, la ciudad de Huánuco honra al Señor de Burgos durante todo el mes, una tradición que nació tras el terremoto de 1746 y que hoy se mantiene viva con fervor religioso.

¿QUÉ CELEBRACIONES DESTACAN EN LA COSTA PERUANA?

En la región Ica, del 9 al 26 de octubre se realiza la Festividad en honor al Señor de Luren, que convoca a miles de fieles en procesiones y misas. En la provincia de Chincha, la Semana Turística coincide con su 157 aniversario, ofreciendo ferias, danzas afroperuanas y festivales gastronómicos con cachina, pisco y platos típicos.

En el norte, Piura recibe a miles de peregrinos del 3 al 14 de octubre para venerar al Señor Cautivo de Ayabaca, una de las celebraciones religiosas más grandes del país.

Finalmente, en Chancay (Lima) se saborea el Festival del Chancho al Palo, del 10 al 12 de octubre, con los mejores exponentes gastronómicos del departamento y una gran variedad de platos típicos.