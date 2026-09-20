El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso por la presencia de lloviznas que se registrarán entre el domingo 20 y el martes 22 de setiembre en diferentes sectores de la costa peruana. El pronóstico contempla un periodo de condiciones meteorológicas que podría generar algunas dificultades en las zonas comprendidas durante estos días. Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) también brindó una serie de recomendaciones para reducir posibles riesgos y actuar de manera preventiva frente a cualquier eventualidad. A continuación, te contamos qué regiones están comprendidas en el aviso, cuánto podrían acumular las precipitaciones y qué medidas recomienda Indeci.

¿QUÉ REGIONES TENDRÁN LLOVIZNAS ENTRE EL 20 Y EL 22 DE SETIEMBRE?

El aviso de Senamhi contempla cinco regiones ubicadas en la costa peruana, además del Callao. Los acumulados previstos varían según cada territorio:

Arequipa , donde las lloviznas podrían alcanzar acumulados cercanos a 2 milímetros por día.

, donde las lloviznas podrían alcanzar acumulados cercanos a 2 milímetros por día. Ica , con registros próximos a 1 milímetro diario.

, con registros próximos a 1 milímetro diario. Lima , donde también se esperan acumulados alrededor de 1 milímetro por día.

, donde también se esperan acumulados alrededor de 1 milímetro por día. Moquegua , con valores cercanos a 3 milímetros diarios.

, con valores cercanos a 3 milímetros diarios. Tacna, que tendría acumulados próximos a 3 milímetros por día.

¿QUÉ CONDICIONES METEOROLÓGICAS ACOMPAÑARÁN A LAS LLOVIZNAS?

El episodio meteorológico no estará limitado a las lloviznas, ya que también se espera un aumento en la velocidad del viento en las zonas comprendidas en el aviso. A ello se sumará una mayor presencia de nubosidad, niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.

Estas condiciones podrían reducir la visibilidad en distintos puntos y generar una mayor sensación de frío. Por ello, las personas que se desplacen durante estos periodos deberán considerar las condiciones del tiempo, especialmente en las primeras horas del día, según informa Andina.

¿QUÉ MEDIDAS RECOMIENDA INDECI ANTE ESTE AVISO?

Indeci planteó diversas acciones para reducir riesgos. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Revisar y reforzar los techos de las viviendas.

Desconectar los equipos eléctricos y mantenerse alejado de ellos durante las lluvias.

Manejar con precaución, debido a que la lluvia puede reducir la visibilidad y aumentar la distancia necesaria para frenar.

Mantener libres y señalizadas las rutas de evacuación.

Comprobar que existan centros de salud, bomberos y comisarías disponibles en la zona.

Coordinar sistemas de alerta con silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes.

Preparar y poner en práctica un Plan Familiar de Emergencias.

Lloviznas dispersas en Lima según pronóstico de Senamhi. (Foto: Andina)

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

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