A solo pocos días de que se lleven a cabo las Elecciones Generales, más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir por primera vez, de forma simultánea, a un presidente y dos vicepresidentes, representantes ante el Parlamento Andino, así como senadores y diputados para el periodo 2026-2031. En cuanto al máximo cargo público, se debe tener en cuenta que si ninguno de los candidatos pasa el 50 % de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta entre los dos primeros lugares programado para junio. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso una serie de restricciones, como es habitual durante las jornadas electorales, entre las que destacan la llamada ley seca y otras medidas orientadas a garantizar el correcto desarrollo de las elecciones. Frente a ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que se reubicó una serie de locales de votación con el objetivo de salvaguardar la integridad de los miembros de mesa y electores este 12 de abril. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LOS LOCALES DE VOTACIÓN QUE HAN SIDO REUBICADOS POR LA ONPE?

A través de sus plataformas oficiales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que, a solicitud del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), se tuvo que reubicar varios locales de votación en las regiones de Ayacucho y Loreto, debido a la presencia y expansión de grupos hostiles y organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Así, según la ONPE, entre las mesas de sufragio en los centros poblados que no se instalarán por motivos de seguridad incluyen a Cintiaro, Huapapa, Nueva Angusilla, Santa Mercedes y Bellavista Callarú. De esta manera, en el marco de las Elecciones Generales 2026, los efectivos de las FF. AA. y la PNP velarán para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y los miembros de mesa cumplan sus funciones sin presiones, conforme a la normativa vigente.

¿CUÁNDO EMPIEZA LA LEY SECA EN EL PERÚ?

En el marco de las Elecciones Presidenciales 2026 y conforme al artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), el Jurado Nacional de Elecciones estableció una serie de restricciones con el objetivo de garantizar unos comicios seguros y con normalidad. Por ello, en esta oportunidad, la llamada Ley seca entrará en vigencia desde este sábado 11 a las 8:00 a. m. hasta el 13 de abril a la misma hora en todo el territorio nacional. Es decir, durante este corto periodo estará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas de ningún tipo, y se dispone el cierre de los establecimientos, o de los espacios dentro de estos, dedicados principalmente a su comercialización. Por otro lado, el JNE indicó que de no cumplir con lo establecido se sanciona con una pena privativa de libertad no mayor de seis meses y una multa no inferior al 10 % del ingreso mínimo vital, calculada sobre 30 días de multa, equivalente a S/ 3 390.