Por Redacción EC

A solo pocos días de que se lleven a cabo las Elecciones Generales, más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir por primera vez, de forma simultánea, a un presidente y dos vicepresidentes, representantes ante el Parlamento Andino, así como senadores y diputados para el periodo 2026-2031. En cuanto al máximo cargo público, se debe tener en cuenta que si ninguno de los candidatos pasa el 50 % de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta entre los dos primeros lugares programado para junio. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso una serie de restricciones, como es habitual durante las jornadas electorales, entre las que destacan la llamada ley seca y otras medidas orientadas a garantizar el correcto desarrollo de las elecciones. Frente a ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que se reubicó una serie de locales de votación con el objetivo de salvaguardar la integridad de los miembros de mesa y electores este 12 de abril. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.