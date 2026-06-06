Por Redacción EC

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, más de un millón de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha, lo cual garantiza mayor seguridad gracias a un chip con datos encriptados, huellas digitales y otros beneficios. Así, en medio de una segunda vuelta electoral, el Reniec informó a la ciudadanía que han habilitado cientos de oficinas a nivel nacional para que puedan recoger su nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) y así puedan sufragar sin ningún inconveniente. Esto permitirá que muchos ciudadanos puedan acercarse a cualquier oficina en un horario especial y ejercer su derecho al voto este fin de semana. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.