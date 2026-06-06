Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, más de un millón de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha, lo cual garantiza mayor seguridad gracias a un chip con datos encriptados, huellas digitales y otros beneficios. Así, en medio de una segunda vuelta electoral, el Reniec informó a la ciudadanía que han habilitado cientos de oficinas a nivel nacional para que puedan recoger su nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) y así puedan sufragar sin ningún inconveniente. Esto permitirá que muchos ciudadanos puedan acercarse a cualquier oficina en un horario especial y ejercer su derecho al voto este fin de semana. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ OFICINAS DEL RENIEC TRABAJARÁN EN HORARIO ESPECIAL POR LAS ELECCIONES 2026?

En el marco de la segunda vuelta electoral que se desarrollará este domingo 7 de junio, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció, a través de sus plataformas oficiales, que ha habilitado cerca de 251 oficinas a nivel nacional para que los ciudadanos que aún no han recogido su nuevo DNIe puedan hacerlo este sábado 6 de junio. De acuerdo con el Reniec, sus oficinas en regiones como Lima, La Libertad, Puno, Junín, Huánuco, Cusco, Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huancavelica y Loreto, entre otras, contarán con un horario especial que irá desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., mientras que otras sedes ampliarán su atención hasta las 10:00 p. m. Así, el organismo público puso a disposición de todos un ENLACE que permite conocer a detalles los horarios establecidos de cada local, lo cual permitirá facilitar el acceso oportuno al documento para sufragar en este segundo balotaje.

¿POR QUÉ NO SE DEBE UTILIZAR EL DNI REPORTADO COMO EXTRAVIADO TRAS REALIZAR EL TRÁMITE DE DUPLICADO?

En medio de unas elecciones presidenciales, es fundamental que la ciudadanía mantenga actualizado su documento de identidad con el fin de acceder a diversos trámites tanto públicos como privados. En ese contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil pidió a la ciudadanía mantenerse alerta ante la pérdida del DNI, debido a los graves riesgos que esto conlleva, como la suplantación de identidad, la apertura de cuentas bancarias, deudas fraudulentas, entre otros. Así, esta situación lleva a que la persona tome como primera medida presentar una denuncia en la comisaría para evitar posibles actos indebidos e iniciar el trámite de duplicado.

Sin embargo, el Reniec puso en conocimiento de la población que, tras realizar esta gestión (oficinas o virtual), el anterior documento queda anulado y pierde validez legal, aun cuando el titular lo recupere posteriormente. Y es que, según la entidad pública, utilizar el DNI declarado como perdido trae graves consecuencias administrativas debido a que este ya dejó de figurar como vigente en los registros institucionales. Finalmente, exhortó a los usuarios a recoger el nuevo DNI electrónico emitido luego del trámite de duplicado, así como emplear el documento para identificarse oficialmente en el país, conforme comparte TVPerú.