Anualmente, los países del mundo celebran acontecimientos que figuran incluso calendarizados para brindarle asueto a la ciudadanía. En ese sentido, los días feriados vienen a representar las fechas con descanso remunerado que algunos gobiernos establecen buscando también promover el turismo, por ejemplo, y gracias a ello hoy una nación en particular llama la atención debido a la cantidad de jornadas libres otorgadas en 2025, y hacia los trabajadores de diversos sectores sobre todo.

EL PAÍS CON MAYOR CANTIDAD DE FERIADOS OTORGADOS A NIVEL MUNDIAL, SEGÚN RANKING 2025

La relación de festividades celebradas a nivel global, hoy genera que anualmente personas de diversas partes del mundo puedan disfrutar de asuetos pagados, y así terminar gozando del descanso muchas veces requerido.

Al respecto, el portal de World Population Review hoy llama la atención compartiendo información referente a los países donde se otorga la mayor cantidad de días libres conmemorando acontecimientos importantes, siendo India hacia el 2025, la nación que ocupa el primer lugar de ranking con 42, seguido muy cerca por Nepal (35).

A nivel global, y según lo precisa el World Population Review, la India se erige como el país del mundo con la mayor cantidad de feriados celebrados. (Fuente: iStock) / Christa Boaz

“Casi todas las culturas y países del mundo celebran festividades”, remarca dicha organización, haciendo hincapié además en que algunas son “fiestas públicas casi globales”, y otras figuran asociadas a la religiosidad o cristianismo.

Con respecto a la clasificación anual, resulta importante destacar a los países de Irán, Myanmar y Sri Lanka también, como aquellos con la mayor cantidad de días feriados celebrados, mientras “México, el Reino Unido y Ecuador tienen uno de los menos días festivos de todos los países importantes, con ocho, diez y once días festivos al año, respectivamente”.

ESTOS SON LOS 16 FERIADOS QUE SE CONMEMORAN EN PERÚ OFICIALMENTE

1 de Enero, Año Nuevo

Abril, Jueves y Viernes Santo

1 de Mayo, Día del Trabajo

7 de Junio, Batalla de Arica y Día de la Bandera{

29 de Junio, San Pedro y San Pablo

23 de Julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 y 29 de Julio, Fiestas Patrias

6 de Agosto, Batalla de Junín

30 de Agosto, Santa Rosa de Lima

8 de Octubre, Combate de Angamos

1 de Noviembre, Día de Todos los Santos

8 de Diciembre, Inmaculada Concepción

9 de Diciembre, Batalla de Ayacucho

25 de Diciembre, Navidad

ESTOS SON LOS 8 PAÍSES DEL MUNDO DONDE NO SE CELEBRAN FERIADOS POR SEMANA SANTA

Así como en Perú, la Semana Santa es conmemorada anualmente en otras partes del mundo a fin de recordar los últimos momentos de Cristo en la Tierra, es decir, desde que llega a Jerusalén proclamado Salvador, hasta que es procesado, muerto y enterrado, y termina resucitando según versículos bíblicos, sin embargo, hoy también figuran países que a nivel global no lo celebran mediante feriados entre los meses de marzo y abril, por ejemplo, debido a razones compartidas a continuación.

Básicamente, la prohibición en algunos casos y en otros basados por la religiosidad, revela distanciamiento de las tradiciones entorno a dicha festividad debido a que el catolicismo y cristianismo como tal no representan doctrinas predominantes en Japón y Corea del Sur, mientras Mongolia el budismo y los kazajos y uzbekos alineados al islam.

Con respecto a la celebración de la Semana Santa a nivel global, también resulta importante mencionar a Ghana, China y Vietnam como otros de los países cuyos gobiernos no lo han terminado de calendarizar producto de creencias muy alejadas de ese Domingo de Ramos que tampoco conmemoran algunos territorios latinoamericanos.

Hoy precisamente, y a pocos días de los feriados más católicos del año, llaman la atención México en América del Norte y Uruguay en Sudamérica que definidos como “laicos” omiten dicha efemérides producto de un “principio histórico de la separación del Estado y las iglesias”.

Asimismo, resulta importante señalar que la nación que limita al noreste con Argentina, utiliza los días de Semana Santa para promover la visita interna a atractivos destinos turísticos mediante la que denominan Semana del Turismo compuesta por los tradicionales Jueves y Viernes Santo como feriados laborables.