En el mundo existe un pequeño país que es considerado por ser un destino de exclusividades y un paraíso fiscal para muchos millonarios, donde predomina un estilo de vida ostentoso y por una gran variedad de eventos de renombres. Y es que, la falta del impuesto sobre la renta, sumada a la alta concentración de personas con grandes fortunas, refuerza su imagen internacional como un territorio que ofrece ventajas fiscales significativas. No obstante, en los últimos años esta nación enfrenta, probablemente, un serio problema, ya que no tiene espacio para más ricos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL PEQUEÑO PAÍS QUE NO TIENE ESPACIO PARA MÁS MILLONARIOS?

Según un informe de la BBC, Mónaco, con apenas dos kilómetros cuadrados y ubicado en la Riviera Francesa, lleva años como uno de los principales lugares albergando al 40 % de millonarios de todo el mundo, a pesar de que últimamente una sobrepoblación ha ocasionado la falta de viviendas disponibles. Incluso, sumado a los miles de turistas que llegan todos los años son los espacios públicos y hoteles los lugares más saturados.

Aunque, para formar parte de este exclusivo grupo ya no es seguro encontrar una residencia en el principado, pues los precios de estas ostentosas viviendas de entre 100 y 200 metros cuadrados bordea los 38 mil dólares por metros cuadrados, según “Las ciudades más ricas del mundo 2025″, publicado por Henley and Partners. “Independientemente del tipo de espacio, los apartamentos despabiles son escasos y, cuando aparecen, se agotan rápido. Los clientes buscan durante meses”, dijo Jean-Yves en dialogo para L’Observateur de Mónaco.

Y es que uno de los motivos por los cuales muchos millonarios eligen vivir allí no son solo los eventos y atracciones como el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 o el Casino de Montecarlo, sino también su favorable sistema fiscal, que brinda muchas licencias a los ricos. Es decir, no hay impuestos directos desde hace décadas e incluso no forma parte de la Unión Europea, por lo que se ha convertido en un lugar importante para muchas personas, según The Guardian.