En la actualidad, el oro despierta gran interés entre inversionistas de todo el mundo debido a su versatilidad, ya que puede emplearse como activo financiero, en la elaboración de joyería e incluso en la fabricación de piezas tecnológicas. De hecho, durante siglos, este metal noble ha servido en distintas partes del mundo como pago y almacenamiento de riqueza, donde se ha convertido en un componente clave para sus reservas. Por ello, recientemente una noticia ha sorprendido a los internautas luego de que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, confirmara el hallazgo de la mayor reserva de oro a nivel mundial, con un estimado superior a los 20 millones de toneladas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA RESERVA DE ORO MÁS GRANDE DEL MUNDO, SEGÚN LA NASA?

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, compartido por El Cronista, se descubrió la mayor reserva de oro en medio de la vastedad del océano, donde se estima que existe cerca de 20 millones de toneladas de este material disueltas en concentraciones excesivamente bajas. Y es que, en cada litro de agua de mar se hallan solo 0.00000005 gramos de oro, a diferencia de lo que ocurre en la superficie terrestre, donde este mineral suele concentrarse en vetas o yacimientos. Esto hace que se vuelva imposible de extraer.

La NASA dio a conocer la mayor reserva de oro en medio de la vastedad del océano, donde se estima que existe cerca de 20 millones de toneladas.

Y es que esto se debe a que el tipo de herramienta que se utiliza para realizar estos labores no son los adecuados, por lo que, según la NASA, los especialistas recomiendan a que se desarrollen nanofiltros y técnicas químicas de última generación que hagan posible la extracción de oro sin generar impactos negativos en el medioambiente. Finalmente, este sorprendente descubrimiento plantea nuevas interrogantes y retos, sobre todo, en torno al impacto económico y ambiental que podría generar su eventual explotación.

¿CUÁL ES EL PAÍS CON MAYOR RESERVA DE ORO EN EL MUNDO?

Según Trading Economics, el país que lidera el ranking en Latinoamérica en lo que respecta a reservas de oro es Venezuela, pues cuenta con aproximadamente 161 toneladas en el Banco Central. De esta manera, dicho país ha logrado ser un activo importante para los demás bancos centrales, ya que representa confianza y estabilidad en cuestiones económicas, pese a no tener grandes cambios desde el segundo trimestre del 2022. A su vez, Brasil, que le sigue en el listado, tiene 129,65 toneladas de reservas de oro lo cual ha significado un gran aumento a diferencia de años anteriores. Por último, México es todo lo contrario, ya que ha presentado un pequeño descenso con 120 toneladas.