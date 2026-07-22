La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina no solo dejó momentos inolvidables dentro del terreno de juego, sino también imágenes impactantes en los alrededores del estadio. Mientras los miles de aficionados vibraban a ritmo de In da Getto de J Balvin, en lo más alto del recinto se desplegaba un operativo de seguridad sin precedentes en la historia del deporte mundial.

Francotiradores del Servicio Secreto y del FBI vigilan la final de la Copa del Mundo

Las imágenes de francotiradores del Servicio Secreto de Estados Unidos y de equipos tácticos del FBI posicionados en la azotea del estadio no tardaron en hacerse virales en redes sociales. Con armamento de alta precisión y binoculares de largo alcance, la presencia militarizada contrastó radicalmente con el ambiente festivo y la música urbana que sonaba por los altavoces de la cancha.

Este nivel de vigilancia extrema respondió a los estrictos protocolos de protección aplicados para eventos de máxima categoría global celebrados en suelo estadounidense.

Cumbre de líderes mundiales: ¿Qué mandatarios asistieron a la final España vs. Argentina?

El motivo principal de este despliegue blindado fue la impresionante concentración de jefes de Estado y autoridades internacionales en el palco de honor. Entre las figuras políticas de alto nivel presentes en la final destacaron:

Donald Trump , presidente de los Estados Unidos.

, presidente de los Estados Unidos. Claudia Sheinbaum , presidenta de México.

, presidenta de México. Mark Carney , primer ministro de Canadá.

, primer ministro de Canadá. El Rey Felipe VI , monarca de España.

, monarca de España. Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La presencia conjunta de los tres líderes de los países coanfitriones del torneo (EE. UU., México y Canadá) requirió una coordinación de seguridad trinacional de nivel antiterrorista.

Todo mientras sonaba la canción de J Balvin

Uno de los aspectos más comentados por la afición fue la atmósfera surrealista que se vivió momentos antes del inicio del encuentro. Mientras los francotiradores rastreaban minuciosamente cada rincón de la azotea y las gradas, el estadio retumbaba con el conocido tema In da Getto del colombiano J Balvin.

El choque visual entre el espectáculo del entretenimiento global y las medidas severas del gobierno norteamericano convirtió a la final del Mundial 2026 en uno de los eventos más resguardados en la historia del fútbol.

España se coronó campeón mundial en tierras estadounidenses

En lo deportivo, la gran final disputada en el MetLife Stadium (Estadio Nueva York/Nueva Jersey) se resolvió en una prórroga de infarto. Tras un empate a cero durante los 90 minutos reglamentarios, Ferran Torres se convirtió en el héroe de la noche al anotar el gol de la victoria en el minuto 106.

Con este triunfo por 1-0, la Selección Española sumó la segunda Copa del Mundo de su historia (tras el título conseguido en Sudáfrica 2010), frenando el sueño del bicampeonato de la Scaloneta de Lionel Messi en una final inolvidable.